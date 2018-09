Deux morts dans un silo à grain en Beauce

Les services d'urgence se sont rendus chez un producteur agricole, vers 17 h 30, après avoir été informés que deux personnes inconscientes étaient dans le silo.

Le propriétaire de la ferme, un homme de 45 ans originaire de la municipalité, est l'une des victimes. L'autre est un travailleur étranger de 23 ans. Leurs décès ont été constatés dans un centre hospitalier.

Les policiers ont indiqué jeudi matin que le drame n'est pas d'origine criminelle.

Les policiers croient que les deux travailleurs ont été incommodés par des gaz de fermentation. Une enquête de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail est en cours pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ces décès.