Coyotes dans Ahuntsic: «On a peur pour nos enfants»

C'était le dimanche 22 juillet. Enceinte de neuf mois, la résidante d'Ahuntsic-Cartierville avait envoyé son fils Anthony, 10 ans, jouer au parc. Le petit était accompagné de son grand-père. Ce dernier marchait avec l'enfant lorsque Anna Guzman a aperçu l'animal.

D'autres personnes ont aussi vu la bête et se sont mises à crier. Le coyote a commencé à s'agiter face à tout ce tapage.

«J'avais peur, je voyais mon fils qui était là avec mon père, j'ai crié : "Papa! Enlève-le de là!" Il a tassé Anthony, et le coyote est passé tout droit à côté.»

La dame est un peu exaspérée d'entendre des gens qui ne prennent pas au sérieux les enjeux de cohabitation avec ces animaux. «On dirait que les gens ne réalisent pas. Ils trouvent ça cute, mais c'est un animal sauvage», dit-elle.

Son fils a gardé une forte impression de cette soirée-là. «Le coyote voulait m'attaquer», raconte le garçon quand on lui demande ce qui s'est passé.

Des morsures, mais pas de blessures graves

Ce soir-là, vers 20h45, dans le même parc, une fillette de 5 ans a été mordue par un coyote, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Puis, vers 21h le vendredi 27 juillet, au parc Gabriel-Lalemant, tout près de là, un garçon de 5 ans a été mordu à son tour. Samedi soir, c'était au tour d'un garçon de 3 ans, qui a été mordu à une jambe vers 18h30, encore une fois au parc des Hirondelles.

Dans les trois cas, les blessures des enfants se sont avérées mineures. Mais des blessures sérieuses à des animaux domestiques ont été rapportées à plusieurs reprises. Récemment, le youtubeur montréalais LAMZ a par ailleurs diffusé une vidéo d'un animal qui fonce vers des adultes.

Plusieurs résidants sont irrités.

«C'est ridicule, quand on appelle à la Ville, ils disent de ne pas s'en faire, que le coyote a plus peur que nous. Hé, on a des enfants, nous autres!», dit Giovanni Distasio, résidant d'Ahuntsic-Cartierville.

«Ça se parle sur Facebook, il y a des parents qui veulent déménager parce qu'ils sont trop proches du parc», affirme Caroline Vallée, rencontrée alors qu'elle jouait avec son fils au parc Gabriel-Lalemant.

À ses côtés, Josianne Bouchard renchérit. «Ici, beaucoup de gens viennent manger, se font des barbecues. Ça les attire sûrement. Ma fille de 7 ans, quand elle est sortie tantôt, je lui ai donné un sifflet. Je lui ai dit de siffler si elle voit quelque chose qui ressemble à un chien.»

Anne Faucher, mère d'un garçon de 8 ans et d'une fille de 10 ans, voit souvent des coyotes passer dans sa rue depuis l'été passé. «On trouve ça plate pour eux, on comprend qu'ils sont dérangés par l'humain, mais on a peur pour nos enfants. C'est rendu qu'ils sortent même le jour, on les voit passer avec de petits animaux dans la bouche», dit-elle.

Elle concède toutefois qu'il y a eu un avantage à leur arrivée : «Avant, on voyait souvent de gros gros rats près de chez nous. Il n'en reste plus. Les coyotes ont fait le ménage, on dirait.»

Pas le choix de s'habituer

La biologiste Julie Hébert, directrice de l'éducation au Zoo de Granby, croit que cette anecdote sur les rats est très révélatrice.

«C'est exactement ça! Nos vidanges attirent des rongeurs indésirables qui sont la proie des coyotes. Le coyote a un rôle à jouer très important dans la chaîne alimentaire, en matière de contrôle des petits mammifères», dit-elle.

Elle souligne que le retrait d'un prédateur a souvent des impacts «immenses» sur un écosystème : la disparition du loup dans certains milieux a provoqué une explosion de la population de cerfs de Virginie, qui avaient à leur tour toute une incidence sur la végétation, par exemple.

«Je comprends les craintes des citoyens quant à leurs enfants. Mais l'étalement urbain fait que ce genre de conflits entre humains et animaux vont se multiplier, c'est certain», dit Mme Hébert.

David Gordon, chercheur de l'Université Queen's, expliquait justement dans le Globe and Mail la semaine dernière à quel point la région de Montréal était particulièrement touchée par l'étalement urbain comparativement aux autres grandes villes canadiennes : les recherches de M. Gordon démontrent qu'entre 2006 et 2016, la population dans l'île de Montréal a crû de 4,7%, alors que la population dans la couronne a augmenté de 21,1%, souvent en empiétant sur d'anciens milieux ruraux.

«On envahit de plus en plus l'habitat de ces animaux. Ils ont deux choix : s'éloigner ou tirer profit de la présence humaine. Le coyote est opportuniste, il a compris qu'il y a là une source de nourriture», affirme Julie Hébert.

La biologiste croit qu'il faut éduquer les gens à éviter absolument de nourrir les coyotes, pour ne pas changer leur comportement. «Leur comportement naturel, c'est de fuir l'humain, qui n'est pas vu comme une proie, même les enfants. Un petit chien peut lui faire un pique-nique, mais un humain, non.»