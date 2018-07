 Fusillade à Toronto: trois morts, dont le tireur, et 12 blessés 

Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, a demandé la collaboration du public pour faire la lumière sur cet incident. La police cherche notamment des images de ce qui s'est produit.

Il a dit ne pas savoir ce qui est à l'origine de l'attaque, mais que toutes les options seront examinées. Un homme qui marchait sur la rue Danforth aurait soudainement commencé à tirer, provoquant la panique.

M. Saunders a dit qu'une femme a été tuée. Ce matin, l'Unité des enquêtes spéciales a annoncé le décès d'une autre victime, sans donner plus de détails. Hier, parmi les blessés, une fillette âgée de huit ou neuf ans l'était grièvement. Plusieurs autres victimes ont été transportées vers des centres de traumatologie et on ne dispose pas de plus de détails concernant leur état de santé.