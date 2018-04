Veillée émouvante à Humboldt

Des larmes ont coulé et des centaines de personnes se sont étreintes dimanche à Humboldt lors d'une vigile en l'honneur des 15 victimes de la tragédie routière survenue plus tôt cette semaine quand l'autobus de l'équipe locale de hockey junior, les Broncos, est entré en collision avec un semi-remorque.

Des personnes ont placé des fleurs en cercle au centre de la patinoire de l'aréna Elgar-Petersen de la petite ville de Saskatchewan, pendant que des familles et des amis des joueurs écoutaient des prières et des chants.

Des photos des personnes décédées et blessées avaient été affichées à une extrémité de l'aréna.

Le seul joueur des Broncos impliqué dans l'accident qui a obtenu son congé d'hôpital, Nick Shumlanski, était présent. Il portait son chandail d'équipe blanc, vert et jaune et on pouvait apercevoir une meurtrissure sous son oeil gauche.

Le président de l'équipe Kevin Garinger a souligné la douleur qui éprouvait les coeurs dans la salle.

«Je veux dire à toute famille des Broncos de Humboldt, aux détenteurs de billets, au personnel d'entraîneur, aux coéquipiers, aux compagnons de classe, aux enseignants, aux amis et aux membres de la collectivité. Personne n'est seul dans son deuil. Continuez de parler. Continuez d'aider et de soutenir les uns et les autres», a-t-il dit.

Il a ensuite lu la liste des victimes, mortes et blessées. À la fin de sa lecture, sa voix s'est étranglée sous l'émotion.

«Aujourd'hui et au cours des jours qui viendront, nous sommes tous les Broncos de Humboldt et nous demeurons tous de puissants Broncos de Humboldt.»

Un moment de silence a été observé à l'heure où, normalement, un match aurait commencé.

Dans la salle, de nombreux visage endeuillés n'ont pu réprimer les larmes. Nombreux étaient ceux qui portaient le chandail de l'organisation.