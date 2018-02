 Les artistes autochtones veulent 20 millions sur cinq ans 

Une soixantaine d'artistes et une quinzaine d'organismes d'art autochtone demandent à Québec une aide de 20 millions sur cinq ans pour soutenir leur développement.

Ils ont fait parvenir à une quarantaine d'organismes culturels hier leur Manifeste pour l'avancement des arts, des artistes et des organisations artistiques autochtones au Québec.

Le regroupement s'adresse directement au Conseil des arts et des lettres du Québec pour demander un programme consacré aux arts et artistes autochtones.

Les artistes réclament des outils « pour éliminer l'écart actuel entre les arts autochtones du Québec et ceux du reste du Canada ». Selon un bilan présenté par le dramaturge Yves Sioui Durand en mai dernier, le Conseil des arts du Canada a versé plus de cinq millions aux artistes autochtones du Québec entre 1998 et 2016.

- Mario Cloutier, La Presse