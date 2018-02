 Les Québécois s'estiment trop imposés, selon un sondage 

Les conclusions du sondage semblent diamétralement opposées à celles d'une autre enquête menée plus récemment par Léger pour le compte du Devoir. Selon ce sondage sur les intentions de vote, mené du 22 au 24 janvier, les deux tiers des Québécois sont plus favorables à un réinvestissement dans les services publics (66 %) qu'à une baisse d'impôts (34 %).

«« Si on pouvait promettre aux gens qu'une réinjection de fonds en santé et en éducation donnerait des résultats positifs très forts, je pense que la majorité des gens seraient en faveur de laisser tomber les baisses d'impôts. Mais je pense qu'ils sont très désabusés. »»

Les deux coups de sonde ne sont d'ailleurs pas inconciliables, croit Germain Belzile, de l'IEDM. Il note que 71 % des personnes sondées pour son organisme jugent que les sommes injectées en santé et en éducation n'ont pas mené à une amélioration des services. Le chercheur y voit la preuve du désenchantement des électeurs face aux services publics.

Le sondage Léger a été mené pour le compte de l'IEDM auprès de 1012 personnes. Il comporte une marge d'erreur de 3,1 %.

FARDEAU FISCAL : COUILLARD PRÉCISE SA PENSÉE

Le premier ministre Philippe Couillard a été forcé de corriger le tir au sujet des baisses d'impôts, hier. La veille, il avait affirmé que son gouvernement « n'avait pas besoin de tout l'argent que vous nous avez envoyé pour faire la job comme il faut ». À son arrivée au caucus des députés libéraux, hier, M. Couillard a assuré que les Québécois n'avaient pas payé trop d'impôts sous sa gouverne. « Pourquoi on peut retourner de l'argent aux Québécois ? Parce que l'économie va tellement mieux qu'on pensait qu'on a eu plus de revenus, on a diminué l'impôt de 2 milliards, et en plus, on leur remet de l'argent », a-t-il dit. - Hugo Pilon-Larose, La Presse