 Politiciens et citoyens commémorent l'attentat de Québec 

Des veuves, des enfants et des victimes ont pris la parole tour à tour dans une longue cérémonie qui a duré plus d'une heure sur le parvis d'une église située à quelques mètres de la grande mosquée de Québec.

Hugo Pilon-Larose

La Presse La Presse Suivre @hugopilonlarose (Québec) Une importante foule s'est réunie lundi soir en bravant le froid polaire et le vent glacial, typiques de l'hiver à Québec, pour se rassembler en solidarité aux familles et aux victimes de l'attentat à la grande mosquée, le 29 janvier 2017. Un an plus tard, les blessures sont toujours vives, ont exprimé des veuves de l'attaque. Bilan d'une soirée empreinte d'émotions.

Des veuves, des enfants et des victimes ont pris la parole tour à tour dans une longue cérémonie qui a duré plus d'une heure sur le parvis d'une église située à quelques mètres de la grande mosquée de Québec. Sur scène, assis sur un fauteuil roulant, Aymen Derbali, qui a perdu l'usage de ses jambes après avoir été touché de sept balles, a été chaudement applaudi par les centaines de Québécois présents lorsqu'il a pris la parole. «En dépit de ce que j'ai vécu, je regarde toujours le côté positif. Je regarde le corps médical, la police, la ville, les politiciens, je regarde tout le monde qui est bienveillant et ça me rend très fier d'être Québécois et Canadien. Je vois la générosité, la solidarité et l'empathie de toute une nation, ça va droit au coeur», a-t-il affirmé. «L'événement est toujours présent dans notre quotidien, et on sait qu'on n'oubliera pas si facilement. La peine est toujours vive, parfois la douleur plus intense. Mais la vie continue», a dit l'une des veuves de l'attentat, sous les applaudissements assourdis par les mitaines. Pourquoi avoir peur du mot «islamophobie»? Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a lancé un vibrant appel au dialogue et à la réflexion, n'hésitant pas à relancer la question de créer journée nationale contre l'islamophobie, alors que la classe politique québécoise - à l'exception de Québec solidaire - n'est pas favorable à une telle proposition. «C'est facile de condamner le racisme, l'intolérance et les discriminations contre la communauté musulmane. On sait c'est qui, ce sont les racistes, c'est l'autre, ce sont les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur le t-shirt [NDLR : il fait référence au groupe ultranationaliste La Meute]. C'est toujours de l'autre [qu'on parle quand on dénonce le racisme]. Mais pourquoi le mot "islamophobie" nous met-il mal à l'aise?», a-t-il questionné, applaudi par la foule. «Il faut reconnaître nos propres faiblesses en tant que Québécois, en tant que Canadiens. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. [...] C'est une réflexion que nous devrons avoir en tant que société. Creuser un peu pourquoi ça [nous] dérange [de parler d'islamophobie]», a-t-il conclu. Par courriel, le bureau du premier ministre Trudeau a confirmé à La Presse qu'aucune décision définitive n'était prise pour l'instant quant à la possibilité de faire du 29 janvier une journée contre l'islamophobie.

Agrandir Philippe Couillard, Régis Labeaume et Justin Trudeau étaient réunis lundi à Québec. REUTERS