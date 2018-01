 Plus de 300 000 $ récoltés pour aider une victime de l'attentat à Québec 

Plus de 300 000 $ ont été amassés jusqu'à maintenant et les organisateurs de la collecte de fonds ont repoussé l'échéance de deux semaines afin d'atteindre leur objectif qui était de 400 000 $.

Des témoins qui étaient présents lors de la tragédie à la mosquée il y a un an rapportent que M. Derbali avait tenté d'attirer l'attention du tireur afin d'aider les autres à fuir. Cela lui a coûté l'usage de ses deux jambes.

M. Derbali et sa famille tentent de trouver une maison mieux adaptée à son handicap et qui serait située plus près de la mosquée où le drame est survenu.

L'objectif de la collecte de fonds est d'aider sa famille à acheter une nouvelle maison.

M. Derbali dit être retourné à la mosquée au mois de juillet.

«Si on n'a pas de problème médical, on devrait aller à la mosquée pour prier, surtout les vendredis», a-t-il confié en entrevue depuis son centre de réhabilitation à Québec.

Aller à la mosquée ne ravive pas de mauvais souvenirs pour lui, au contraire, cela l'aide à se remettre de la tragédie.

«Je peux y aller. Je suis dans un fauteuil roulant, mais je peux toujours y aller», a-t-il déclaré.

M. Derbali dit passer le plus clair de son temps à faire de la physiothérapie et d'autres exercices pour l'aider à se remettre. Il espère quitter le centre d'ici l'été prochain.

Une bonne partie des dons recueillis jusqu'ici proviennent des États-Unis, ce qui ne surprend pas M. Derbali.

«Les Américains sont de nature pacifistes. Il y a eu beaucoup de solidarité de partout dans le monde», a-t-il soutenu.

Amira Elghawaby, une bénévole qui a aidé à lancer la collecte de fonds, s'est dite optimiste à l'idée que la famille atteigne l'objectif de 400 000 $.

«L'histoire de (M. Derbali) a été traduite en plusieurs langues. Son histoire est un conte héroïque et plusieurs personnes de partout dans le monde ont été intéressées», a-t-elle souligné.

«Je ne crois pas que ce soit surprenant que plusieurs dons viennent des États-Unis. Je crois qu'il y a une plus grande sensibilité là-bas face à l'intolérance antimusulmane.»