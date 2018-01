 Éliane Gamache Latourelle réagit à l'enquête de La Presse 

Éliane Gamache Latourelle a réagi à l'enquête menée par La Presse révélant que sous ses apparences de femme d'affaires à succès, se cachait une femme vivant à crédit, croulant sous les dettes et qui a laissé des associés et clients désenchantés.

La courte réaction de la jeune pharmacienne a été transmise aujourd'hui sur la page Facebook de l'auteur Marc Fisher ainsi que sur celle de la maison d'édition qui a publié en 2014, La jeune millionnaire, relatant l'histoire de Mme Gamache Latourelle, qui serait devenue millionnaire à 30 ans en acquérant cinq pharmacies.

L'entrepreneure et conférencière écrit notamment être « sincèrement désolée » que ses recommandations n'aient pas toujours « eu les résultats escomptés auprès d'une infime partie des centaines de gens » qu'elle dit avoir conseillés. Mme Gamache Latourelle offrait aussi un service de coaching annuel pour 5000 dollars.

« Je ne suis pas parfaite, j'ai clairement aussi fait des erreurs dans mon parcours qui m'ont grandement affecté professionnellement et personnellement, mais je sais aussi que j'ai fait une différence significative et positive dans la vie [...] de plusieurs autres [...] Je suis malade. Ma santé physique et mentale en a pris tout un coup au cours de la dernière année. »

Ennuis de santé

Ce sont d'ailleurs des « importants problèmes de santé » qui empêcheraient la principale intéressée à « rencontrer des journalistes et affronter la tempête médiatique en cours », indique Marc Fisher qui se présente comme l'ami de la jeune femme. Toujours selon lui, Mme Gamache Latourelle désirerait néanmoins transmettre un message publiquement.

La jeune pharmacienne soutient d'abord avoir vendu l'entreprise L'Activatrice à Ariane Leduc alors qu'elle « se trouvait dans une situation personnelle très difficile ». Elle prétend que c'est Mme Leduc qui n'a pas été capable de « faire rouler l'entreprise comme » elle le faisait avant de lui vendre pour 30 000 dollars en 2017.

Dans l'enquête signée par Nathalie Petrowski mercredi, Ariane Leduc confie à la journaliste être tombée des nues en ouvrant les livres de L'Activatrice, l'entreprise de coaching d'affaires de la pharmacienne, réalisant qu'elle avait acheté « une coquille vide, bourrée de dettes, de soldes de crédit impayés et de clients furieux ».

« Elle m'en veut à mort puisque j'ai refusé de reprendre le flambeau étant donné mon piètre état physique et mental. Mme Leduc a donc décidé de se venger et d'entamer un procès médiatique avec l'aide de son amie journaliste à La Presse. Mme Leduc a utilisé les médias pour exposer une dispute qui est devant les tribunaux », écrit Mme Gamache Latourelle.

À ce sujet, le directeur principal de l'information de La Presse, Alexandre Pratt, tient à indiquer qu'Ariane Leduc n'est pas une amie de Nathalie Petrowski, mais une source.

« Notre journaliste a fait son enquête dans les règles de l'art. Elle a recueilli une dizaine de témoignages sur une période de six semaines, obtenu des documents officiels et des corroborations. Depuis novembre, La Presse a aussi sollicité à plusieurs reprises une entrevue avec Mme Gamache Latourelle, en vain», soutient M. Pratt.

La maison d'édition réagit

Les éditions, Un monde différent, ont aussi publié aujourd'hui un long message sur leur page Facebook qualifiant l'enquête de La Presse « de chasse aux sorcières ». La maison d'édition explique avoir trouvé le parcours de Mme Gamache Latourelle « inspirant et intéressant » pour les lecteurs.

« Évidemment, nous n'avons pas exigé de bilan « audité » à savoir si l'auteure était millionnaire ou non. [...] Mais, l'auteure était bel et bien copropriétaire de cinq pharmacies au moment de la signature du contrat de son premier livre en plus d'être la nièce d'un des fondateurs du Cirque du Soleil », signe l'éditeur Michel Ferron.

Les pages Facebook d'Éliane Gamache Latourelle semblent avoir été fermées.