 «Reportez vos déplacements», conseille le ministère des Transports 

Partout sur le territoire, les conditions routières sont difficiles depuis cette nuit. De la pluie verglaçante laissant place à de la neige s'abat sur le Québec depuis vendredi. De 20 à 25 centimètres de neige doivent tomber à Montréal notamment. Les précipitations doivent cesser en après-midi, selon Environnement Canada.

L'alerte de tempête hivernale est toujours en vigueur pour plusieurs régions du Québec.

« Ce sont des conditions assez uniformes partout, c'est difficile », a expliqué le porte-parole du ministère des Transports, Louis Lalancette. « Au ministère, on conseille aux usagers de reporter leurs déplacements s'ils peuvent ou à tout le moins, de les planifier vraiment bien. Réduisez votre vitesse, allumez vos phares et gardez vos distances ».

Les principales autoroutes du territoire sont enneigées et la visibilité est réduite et nulle par endroit. Sur l'autoroute 20 reliant Montréal à Québec, « on a de tout », a indiqué le ministère. « Il y a de la route glacée, de la visibilité réduite, présence de lame de neige, de la visibilité nulle par endroit et beaucoup de neige », a énuméré M. Lalancette.

Le scénario est semblable pour l'autoroute 40, entre Québec et la métropole.

La Sûreté du Québec (SQ) a fait état de plusieurs sorties de routes depuis vendredi soir. On ne signale toutefois aucun blessé grave.

Hélène Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec, a appelé les conducteurs à la prudence : « Il faut être excessivement vigilant et ralentir la vitesse de notre véhicule, il faut aussi s'assurer de bien enlever la glace sur le pare-brise, afin de bien voir. »

La SQ fait appel à la prudence et indique que des effectifs supplémentaires sont présents sur le territoire afin d'assurer la sécurité.

À l'aéroport Montréal-Trudeau, certains vols sont annulés ou retardés en raison de la tempête.

