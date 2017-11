 Sols contaminés à Sainte-Sophie: «La maison n'est pas vendable» 

Comme le montre une procuration déposée à la municipalité, il a mandaté le président de l'entreprise, Martin Archambault, pour le représenter et obtenu un permis en bonne et due forme de la Ville, au coût de 30 $. Lorsqu'un inspecteur de la Ville est passé voir les travaux, il a toutefois constaté que le sol utilisé pour le remblai était absolument non conforme.

À la suite de démarches de l'avocat des suspects, un juge a interdit à La Presse de nommer les individus et les entreprises mises en cause dans les documents, puisque l'enquête est toujours en cours et que personne n'a été accusé à ce stade-ci.

Le gang offrirait des prix très concurrentiels aux entrepreneurs en construction et propriétaires de terrains qui doivent se débarrasser de sols contaminés. Or, « les sols récupérés ne sont pas décontaminés, mais rapidement disposés dans des zones vierges, des terres agricoles ou des sites illégaux, causant ainsi des méfaits importants à l'environnement », affirment les enquêteurs.

« PLUS ÇA VA, PLUS ON DÉCOUVRE »

La mairesse Louise Gallant l'a entendu. « Quand l'inspecteur lui a dit ça, nous n'étions pas au courant de l'envergure du problème. Plus ça va, plus on découvre. On avait avisé les propriétaires qu'ils devaient s'assurer de la décontamination, mais là, c'est hors de proportion », reconnaît-elle.

Elle dit avoir eu vent de plusieurs cas de terrains dans sa municipalité où de tels déversements de sols contaminés avaient eu lieu illégalement. « C'est tellement énorme, ça dépasse tout ce que je pouvais penser », dit-elle.

Sainte-Sophie, une ville de 16 000 habitants, ne peut pas acquitter elle-même les frais « faramineux » qui découleront de toute cette contamination, selon la mairesse. Elle compte maintenant demander au ministère de l'Environnement, qui participe à l'enquête de la SQ, d'éponger la facture. « Je vais pousser en ce sens-là parce que ce sont des coûts hors norme. J'ai un cas d'un couple de 75 ans qui réalise qu'il a tout perdu. Le Ministère les qualifie carrément de victimes », souligne-t-elle.

Plus elle en apprend sur ce qui se passait dans sa ville à l'abri des regards, plus elle est choquée. « C'est inhumain. Je ne peux pas croire que le crime organisé vise ces gens-là », dit-elle.