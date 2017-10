 Pont Champlain: un encadrement déficient a causé un naufrage 

Dans un rapport d'enquête publié jeudi, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) affirme que ni le propriétaire du remorqueur, le Groupe Océan de Québec, ni le responsable du chantier, le consortium Signature sur le Saint-Laurent, «n'avaient évalué les risques des activités maritimes complexes» qui avaient cours, ce jour-là, sur les eaux du fleuve Saint-Laurent, près de l'île-des-Soeurs.

Le chavirement et le naufrage du remorqueur n'ont pas fait de blessés, et n'ont pas causé de pollution maritime. Le BST a constaté qu'après le naufrage, des mesures de sécurité maritimes plus strictes ont été mises en place de concert entre le consortium responsable de la construction du nouveau pont Champlain et le Groupe Océan, qui fournissait les bateaux, les équipages et les chalands utilisés pour les travaux sur le fleuve.

L'accident s'est produit le 1er avril 2016, en fin d'après-midi, environ 10 mois après le début des travaux de construction du nouveau pont. Trois remorqueurs, dont le Ocean Uannaq, manoeuvraient pour déplacer un chaland, une structure flottante qui devait être déplacée d'un endroit à l'autre pour effectuer des travaux d'excavation sur le fond du fleuve Saint-Laurent.