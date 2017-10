Action de grâce : ouvert ou fermé?

L'Action de grâce est, pour beaucoup de personnes, synonyme de long week-end, de sorties avec les amis et de moments avec la famille. Pour vous aider à planifier cette belle journée, La Presse vous propose un aide-mémoire sur les horaires des bureaux, des commerces et des lieux de divertissement à Montréal.

Les succursales de la SAQ demeurent ouvertes et les amoureux de bons vins pourront s'en procurer jusqu'à 17 h aujourd'hui. Les centres commerciaux et les marchés publics ainsi que les pharmacies sont aussi ouverts.

Les services d'urgence et les hôpitaux sont ouverts. Quant au transport en commun, le service est offert au ralenti à Montréal, et les horaires des autobus et du métro sont modifiés.

Plusieurs musées sont ouverts, dont le Musée des beaux-arts de Montréal, le Centre des sciences et le Musée Pointe-à-Callière. La Grande Bibliothèque et les bibliothèques d'arrondissement seront fermées, tandis que les arénas et les centres de loisirs sont ouverts ou fermés selon les arrondissements.

Les stationnements publics demeurent payants, excepté dans l'arrondissement d'Outremont où les stationnements avec parcomètres sur rue et les stationnements publics payants sont aujourd'hui gratuits.

La collecte des ordures se fait selon les horaires habituels.

FERMÉ

Les bureaux du gouvernement fédéral

Les bureaux du gouvernement provincial

Les services administratifs des instances municipales

Les bureaux de Postes Canada. La livraison du courrier est aussi suspendue.

La Cour municipale

Les établissements d'enseignement

Les institutions financières et les banques

Les bibliothèques municipales, les écoquartiers et les maisons culturelles et communautaires

La Grande Bibliothèque

OUVERT

Les services d'urgence et les hôpitaux

Les marchés d'alimentation

Les centres commerciaux

Les marchés publics

Les succursales de la SAQ

Le service de transport en commun (au ralenti)

Les pharmacies

Le Centre des sciences de Montréal (de 10h à 17h)

Le Musée des beaux-arts de Montréal (de 10h à 17h)

Le Musée Pointe-à-Callière

Le Biodôme (de 9h à 17h)

Le Jardin botanique (de 9h à 21h)

L'Insectarium (de 9h à 21h)

Le Planétarium Rio Tinto Alcan (de 9h à 17h)

Les terrains sportifs extérieurs et les parcs