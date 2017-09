 Air Transat annule des réservations affichées avec des prix erronés 

Cité dans le reportage, la porte-parole d'Air Transat explique qu'une erreur informatique a été à l'origine du problème. Certains clients qui avaient reçu leur confirmation formelle devraient pouvoir utiliser leurs billet, tandis que d'autres verront leur réservation être annulée.

Toujours selon Global News, les sites de réservation de billets d'avion comme YYZ Deals et Next Departure ont d'emblée mis en garde leur client, leur faisant remarquer que d'aussi bas prix pouvaient être le fruit d'une erreur et leur disant d'attendre avant de réserver d'autres vols ou des hôtels.