Une saison en enfer pour les automobilistes

Opter pour les transports collectifs « deviendra une nécessité » pour les automobilistes montréalais cet automne, à en croire le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTQ) qui a annoncé hier que la plus importante phase jusqu'à présent des travaux de l'échangeur Turcot s'amorce dès ce week-end.

Les embouteillages seront de la partie, la majorité des fermetures étant maintenues et de nombreuses autres étant prévues. Survol des différents points névralgiques des routes montréalaises au cours des prochains mois.

Route 136 en direction est (A720 Est) de l'échangeur Turcot à l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame

La longue fin de semaine de la fête du Travail s'annonce difficile pour certains automobilistes puisque plusieurs nouveaux chantiers se mettront en branle dans les rues de Montréal, dans le secteur de l'échangeur Turcot notamment. En vue de la construction de la future route 136 Est, l'A720 Est sera fermée à la circulation à l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame. L'installation des poutres tout juste terminée, la suite des travaux de la future route 136, en direction est, nécessite de bloquer complètement cette voie. Les usagers de la route sont invités à prendre plutôt l'autoroute 15 jusqu'à la sortie 57 O-10 Ouest afin de s'engager sur l'autoroute Bonaventure jusqu'au centre-ville.

Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 15 Nord à la route 136 en direction est (A720)

Les travaux de ce long week-end monopoliseront également la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction sud à la route 136 Est. L'alternative ici serait de se diriger vers la sortie 67 de l'autoroute 20 Ouest, pour rejoindre le centre-ville par l'A20 Est. Les désagréments de ce week-end ne seront qu'un avant-goût de ce qui est prévu pour les prochains mois. « Il s'agira des plus grands changements à ce jour, qui auront lieu en plusieurs étapes distinctes », explique Sylvie Gervais, directrice du maintien de la mobilité pour KPH Turcot. Le ministère des Transports invite donc les automobilistes à troquer leur voiture pour une carte OPUS. « Les transports collectifs ne sont plus une suggestion, ce n'est plus une option, ça va devenir une nécessité », a déclaré la porte-parole du MTQ, Sarah Bensadoun.

Fermeture de la rue Notre-Dame Ouest entre le boulevard Monk et la rue Saint-Rémi

Un tronçon de la rue Notre-Dame Ouest, entre le boulevard Monk et la rue Saint-Rémi, près du secteur Turcot, sera totalement fermé à la circulation ce week-end. La circulation locale sera permise de la rue Saint-Rémi au stationnement du complexe sportif Gadbois. On conseille aux automobilistes d'emprunter le boulevard Monk, puis la rue Saint-Patrick, la rue Cabot et la rue Saint-Rémi. Les piétons pourront passer par le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul. Le réseau de transports en commun sera également touché, puisque aucun autobus ne passera par cette zone.

Fermeture complète de la rue Saint-Rémi entre les rues Saint-Jacques et Cazelais et entre Turcot et Saint-Jacques

La portion de la rue Saint-Rémi entre Turcot et Cazelais sera fermée jusqu'à la mi-octobre environ, pour des réfections de la structure ferroviaire au-dessus de la rue Saint-Rémi. Le Ministère entamera ses travaux tout de suite après, de Saint-Jacques à Cazelais, dans le cadre du projet Turcot. Cette fermeture complète se prolongera jusqu'en 2019, d'après les estimations du MTQ. Rappelons que les travaux de l'échangeur Turcot ont été amorcés en 2011 et que l'on prévoit qu'ils prendront fin en 2020. Ils auront nécessité un investissement de près de 4 milliards.

Fermeture de l'autoroute 15 Nord vers l'autoroute 20 Ouest

Dès la mi-septembre et pour huit semaines, les usagers de la route n'auront aucun accès à la portion de la bretelle 15 Nord en direction de l'A20 Ouest. Les inconvénients majeurs engendrés par cette situation sont « inévitables », selon Sylvie Gervais, directrice de Projet Turcot, qui estime que le détour de la Côte-Saint-Luc ne devrait être qu'un « dernier recours ». Le MTQ conseille plutôt d'emprunter la sortie 62 de l'autoroute 15 Nord, jusqu'à la rue Saint-Patrick, puis le boulevard Monk, qui permettra aux automobilistes de rejoindre l'autoroute 20 Ouest, à partir de Notre-Dame.

Pont Saint-Jacques

Les travaux de reconstruction du pont d'étagement de la rue Saint-Jacques devraient se poursuivre encore une année. La structure, surplombant l'autoroute 15, ne sera accessible qu'à l'automne 2018 et d'ici là, les usagers de la route devront se fier au détour balisé les menant au boulevard Décarie, le chemin Upper-Lachine et l'avenue Girouard.

Congestion boulevard De La Vérendrye, bretelle d'accès vers l'A15

Le MTQ prévoit un très grand achalandage sur la seule voie ouverte de la bretelle d'accès vers l'A15 du boulevard De La Vérendrye cet automne. La représentante du Projet Turcot, Sylvie Gervais, a déclaré qu'il était « important et primordial que les usagers adaptent leurs habitudes ». « Les travaux affecteront le quotidien des usagers de la route [et] des impacts majeurs seront à prévoir », a-t-elle souligné. Au mois de novembre, la bretelle vers l'autoroute 15 Sud sera fermée.

D'autres rues partiellement fermées pour travaux divers de la Ville

Septembre 2017 : Rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

Automne 2017 : Boulevard De Maisonneuve Ouest, entre les avenues de Vendôme Claremont

Automne 2017 : Avenue Atwater, entre les rues Saint-Antoine Ouest et Notre-Dame Ouest