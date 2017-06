 Congrès Metropolis: Montréal accueille les grandes villes du monde dès lundi 

Plus de 140 maires et 1000 délégués locaux et internationaux, des élus, des experts, des urbanistes, des gens d'affaires, des entreprises publiques et privées et des ONG se donnent rendez-vous au Palais des congrès, du 19 au 22 juin.

Ils échangeront sur les grands défis mondiaux: les changements climatiques, la sécurité, l'amélioration de la mobilité, et le leadership métropolitain, entre autres.

Parmi les participants à ce sommet, on remarque la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Chicago, Rahm Emanuel, la mairesse de Bagdad, Zekra Alwach, et le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai.

Créée à Montréal en 1985, Metropolis permet aux villes membres d'échanger sur la gouvernance et l'innovation, ainsi que sur la mise en oeuvre de projets de développement durable environnemental, économique, social et culturel.