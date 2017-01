 Tempête de neige : Hydro-Québec en renfort aux États-Unis 

L'heure de pointe s'annonce difficile, mardi matin, dans la grande région de Montréal. D'importantes chutes de neige tomberont sur le sud du Québec durant la nuit et gagneront la métropole en s'intensifiant entre 6h et 9h. Dans l'État de New York, où la tempête frappe déjà, 35 équipes d'Hydro-Québec ont été appelées en renfort.

Cette tempête est causée par une dépression provenant de la côte est américaine, qui n'est pas épargnée par la tempête hivernale. Lundi, Hydro-Québec a reçu une demande d'assistance à Long Island, dans l'État de New York, et 70 monteurs de lignes ont été dépêchés là-bas en soirée.

«Ils anticipent beaucoup plus de pluie verglaçante là-bas et ils s'attendent à ce que des arbres cassés causent de nombreuses pannes de courant, a expliqué Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d'Hydro-Québec. Il y a des protocoles mutuels d'assistances et de telles demandes ne sont pas exceptionnelles. Quand on est en mesure d'y répondre, on y va.»

Les coûts engrangés sont payés par le demandeur, dans le cas présent, Public Services Entreprise Group (PSEG), le distributeur d'électricité de l'île qui s'étend au large des côtes de l'État du Connecticut.

«C'est certain que quand on envoie des gens en renfort, c'est dans notre capacité, a assuré M. Pouliot. Le service sur notre territoire, c'est notre priorité absolue et on aura les effectifs nécessaires ici si besoin il y a.»

D'importantes chutes de neige attendues

De notre côté de la frontière, la neige commencera à tomber durant la nuit et pourrait être mêlée de grésil, principalement dans la grande région de Montréal où de 15 à 25 centimètres de précipitations sont attendus en début de journée. Les villes de Québec et Saguenay seront davantage touchées en mi-journée. La tempête gagnera ensuite Baie-Comeau et Matane alors que les régions de l'est du Québec recevront une importante quantité de neige durant la soirée, mardi. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pourraient recevoir jusqu'à 40 cm de neige.

La dépression chargée d'humidité pourrait occasionner des chutes de neige parfois fortes et rapides. La visibilité risque d'être mauvaise sur le réseau routier et des retards sont aussi à prévoir dans tous les autres modes de transport, notamment dans les aéroports.

La météo devrait s'améliorer mardi soir sur le sud et le centre de la province, selon Environnement Canada, mais la neige parfois forte persistera encore mercredi sur les régions du Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.