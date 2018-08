Héloïse St-Louis, Lebel-sur-Quévillon

Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ?

Ma vision des choses a changé depuis que je suis mère. Je crois que c'est la même chose pour plusieurs jeunes parents. Quand on est plus jeune, on est individualiste. On pense au travail, aux voyages, aux activités. Depuis que j'ai un enfant, je me préoccupe de son avenir, de notre vie familiale. Je sais qu'il pourra recevoir une bonne éducation primaire et secondaire ici, mais je me demande s'il va partir loin s'il fait des études. Est-ce qu'on devra déménager pour qu'il soit près d'un cégep ou d'une université ? Ce qui me préoccupe aussi en ce moment, c'est de me trouver un emploi après mes études [Héloïse étudie avec TELUQ]. C'est probablement la principale préoccupation de tous ceux qui étudient. Ici, en région, ils engagent plus facilement, car il y a moins de candidats. Parfois, ils prennent des gens moins qualifiés et offrent de la formation.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis de bonne humeur ?

Mon petit bébé d'amour. C'est ma plus grande joie, tous les jours.

Quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère ?

J'ai de la misère avec mes études par correspondance. Il y a des problèmes sur le plan administratif.

Quelle est la dernière personnalité publique dont la mort vous a ému ?

Ça ne m'émeut pas vraiment, mais si demain matin Céline Dion mourait, je trouverais ça vraiment plate.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

J'aimerais beaucoup retourner au Lac-Saint-Jean [Héloïse est native d'Alma]. C'est mes racines. Il y a plein de villages qu'on ne connaît pas près de Chicoutimi.

Si vous pouviez changer une seule chose dans votre circonscription, qu'est-ce que ce serait ?

Plus de services de santé, à l'hôpital. On ne peut pas accoucher ici ni faire d'échographies. [Plusieurs services ne sont pas offerts, nous a expliqué Héloïse, ce qui impose de prendre une journée de congé pour se rendre dans le grand centre le plus près, selon l'examen.]

Si vous pouviez changer une seule chose au Québec, qu'est-ce que ce serait ?

Je trouve qu'il y a de grosses lacunes dans le système de la santé et l'éducation.

Quel est le dernier contenu que vous avez partagé sur Facebook ?

Je partage souvent des vidéos de chats et de bébés.

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

Mon petit bonhomme va être prêt à entrer à la maternelle. Probablement que j'aurai un autre bébé. Je me verrais dans une entreprise ou à la maison avec les enfants. J'ai deux plans.

Qu'est-ce que c'est, pour vous, être québécois ?

Je suis fière d'être québécoise, je suis fière de l'histoire du Québec. Je trouve qu'on a une belle diversité culturelle dans le Québec. J'aime beaucoup l'histoire autochtone, je trouve qu'on a de belles particularités. Et j'aime vraiment beaucoup la nature du Québec. Les forêts du Québec, la forêt boréale.

Faites un voeu...

La santé pour moi et ma famille.

Que feriez-vous si vous gagniez une somme importante ?

Je paierais la maison, nos dettes, ma dette d'étude. Et pour me gâter, je ferais un gros voyage avec mes proches. Tout le monde aurait son cadeau.

Dans votre vie, ces cinq objets sont-ils positifs ou négatifs ?

Téléphone

Je n'ai pas de téléphone cellulaire. C'est un choix. Ça coûte cher. Si je commence à travailler, je vais en acheter un, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin.

Ordinateur

Positif.

Carte de crédit

C'est un couteau à double tranchant. Quand tu l'utilises bien, c'est positif.

Télévision

Négatif. Il n'y a rien de vraiment intéressant. On ne l'a pas. On est comme tout le monde, on écoute des films, des séries. Mais ouvrir la télé, un poste continu avec des annonces publicitaires ? On te donne des informations qui sont des mensonges.

Bouteilles de bière ou de vin

Un bon vin ? C'est positif !

Vous devenez premier ministre demain. Quelle est la première phrase de votre premier discours ?

Je vais changer du tout au tout l'éducation et la santé ! Je vais réformer ça, moi, le système scolaire !