Les activités des offices de tourisme des régions québécoises sont en berne, mais certains prennent la COVID-19 par les cornes en nourrissant le public d’images pour nous faire voyager virtuellement.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Tourisme Hautes-Laurentides a notamment diffusé une nouvelle vidéo immersive, montée à partir d’images d’archives, pour fournir une dose de plein air et « permettre aux régions d’aller vers les Québécois », puisque l’inverse est devenu difficile. Sur le principe de la télévision lente (slow TV), la vidéo de sept minutes offre de paisibles et spectaculaires images aériennes du secteur. À écouter dans son salon en montant le son et en éteignant les lumières.

ILLUSTRATION TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TOURISME CÔTE-NORD L’office de tourisme de la Côte-Nord ne manque pas d’humour ! Chaque ville ou localité a droit à son échelle de distanciation locale.

D’autres, comme Tourisme Charlevoix, publient hebdomadairement une « photo de la semaine » sur leur page Facebook.

Tourisme Côte-Nord nous abreuve aussi régulièrement d’images sur ses réseaux, parfois avec une pointe d’humour, avec des illustrations des consignes de distanciation sociale très… locales ! « Conserver une distance respectable d’un marsouin (ou 2 mètres) » ou « Conserver une distance respectable de deux Gilles Vigneault (ou 2 mètres) », lit-on, graphiques à l’appui.

