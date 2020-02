Whitewater, la station de ski des nostalgiques

(Nelson, Colombie-Britannique) Whitewater est un endroit reculé, très reculé dans les Rocheuses. Quand on arrive enfin à la station de ski après un vol d’avion, une escale à l’aéroport et un trajet sinueux en autobus, le décor donne l’impression de faire un retour en arrière. Ici, les skieurs descendent les cheveux dans le vent, avec leur habit de neige des années 70, et montent dans un télésiège qui semble tout droit sorti d’un musée du ski. Ce look vieillot, c’est exactement ce qui fait le charme de cette station de la Colombie-Britannique.