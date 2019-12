Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes et terminer ses cadeaux que de se promener d’une maisonnette à l’autre tout en découvrant des artisans d’ici ? Les marchés de Noël sont plus nombreux que jamais. En voici quelques-uns, qui n’ont rien à envier à leurs ancêtres européens.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Marché de Noël allemand de Québec

Pour une expérience typiquement allemande — d’où les marchés de Noël tirent leur origine —, mettez le cap sur le Vieux-Québec. En plus de pouvoir déambuler entre la centaine de kiosques du Marché de Noël allemand et se remplir la panse de produits du terroir, les visiteurs peuvent découvrir des traditions allemandes comme la Feuerzangenbowle (boisson alcoolisée flambée) ou encore s’adonner à différentes activités familiales telles que la fabrication de marionnettes. Les plus festifs sont invités aux jeudis 5 à 7 du Winterbar, aux soirées DJ et aux concerts du groupe bavarois Talbachbuam Trio.

Aux jardins et à la place de l’Hôtel-de-Ville de Québec, rue Sainte-Anne, et autour de la place d’Armes, du jeudi au dimanche, jusqu’au 23 décembre.

Consultez le site du marché : https://www.noelallemandquebec.com/fr/

Marché de Noël et des traditions de Longueuil

PHOTO FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL ET DES TRADITIONS DE LONGUEUIL Le Marché de Noël et des traditions de Longueuil

Dans le Vieux-Longueuil, la cinquantaine de maisonnettes illuminées vous inspireront certainement la magie des Fêtes. Le Marché de Noël et des traditions de Longueuil, qui aime promouvoir les savoir-faire traditionnels, a choisi de mettre en lumière les métiers du textile pour sa 13e édition. Tout en visitant le marché, les visiteurs peuvent assister à des démonstrations de tissage fléché, de courtepointe, de broderie et d’autres techniques anciennes.

Dans le parc St. Mark, au cœur du Vieux-Longueuil, du vendredi au dimanche, jusqu’au 22 décembre.

Consultez le site du marché : https://metierstraditions.com/marche-de-noel/

Marché de Noël de L’Assomption

PHOTO ARSÉNIO CORÔA, FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL DE L’ASSOMPTION Le Marché de Noël de L’Assomption

Situé entre le boulevard de l’Ange-Gardien et l’ancestral Collège de l’Assomption, le Marché de Noël de L’Assomption a ce côté féérique qui viendra certainement faire renaître l’enfant en vous. Allez y boire un vin chaud épicé en assistant à un spectacle traditionnel devant le Théâtre Hector-Charland, et butinez d’une maisonnette à l’autre, toutes plus charmantes les unes que les autres. Le marché accueille 75 exposants cette année, soit 30 % de plus que l’an dernier.

Au centre-ville de L’Assomption, face au Collège de l’Assomption, du jeudi au dimanche et le lundi 23 décembre, jusqu’au 23 décembre.

Consultez le site du marché : http://www.marchedenoeldelassomption.ca/

Marché de Noël de Terrebonne

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME LANAUDIÈRE Le Marché de Noël de Terrebonne

Cette année, le Marché de Noël de Terrebonne déplace ses pénates à l’Île-des-Moulins et promet un évènement tout en féérie. Allez y dénicher quelques cadeaux, tout en découvrant ce site enchanteur du Vieux-Terrebonne. Le samedi et le dimanche, musique de chorale, danse d’antan et contes autour d’un feu agrémenteront votre visite.

À l’Île-des-Moulins, dans le Vieux-Terrebonne, du jeudi au dimanche, jusqu’au 15 décembre.

Consultez le site du marché : https://iledesmoulins.com/programmation/marche-de-noel-de-terrebonne/

Marché de Noël de Trois-Rivières

PHOTO FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL DE TROIS-RIVIÈRES Le Marché de Noël de Trois-Rivières

Encore cette année, le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap de Trois-Rivières transforme son terrain en lieu féérique à l’approche de Noël avec son évènement Noël en Lumière, du 21 décembre au 5 janvier. Le week-end précédant le début de ces festivités, le site accueillera plus de 80 artisans à l’occasion de son traditionnel marché de Noël, qui se déroule dans le décor enchanteur du sanctuaire.

Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, 626, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, les 14 et 15 décembre.

Consultez le site de l’événement : https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/le-marche-de-noel

Marché de Noël de Val-David

PHOTO VALMEDIA, FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL DE VAL-DAVID Le Marché de Noël de Val-David

Vous allez visiter les lutins du célèbre Village du père Noël de Val-David ? N’hésitez pas à faire un crochet vers le marché de Noël, qui compte cette année plus de 60 exposants réunis au cœur du village. Préparez votre réception des Fêtes en repartant avec des caramels aux bleuets, du sirop de safran ou encore de la gelée aux pétales de roses sauvages. De quoi faire saliver vos invités !

À l’école Saint-Jean-Baptiste, face à la mairie de Val-David, les 7, 8, 14 et 21 décembre.

Consultez le site de l’événement : http://valdavid.com/evenements/marche-de-noel/

> Consultez la route des marchés de Noël du Québec : http://www.lesmarchesdenoelduquebec.com/Regroupement/