Le Musée de la Gaspésie vient d’inaugurer l’exposition Raymond Jacobs — Gaspésie, 1954, 39 clichés du photographe new-yorkais qui immortalisent le dur labeur des familles gaspésiennes et des paysages maritimes, de L’Anse-à-Valleau à Percé.

Éric Clément

La Presse

Ces photos ont été prises quand Raymond Jacobs (1923-1993) et sa femme Eleanor ont visité la Gaspésie en 1954.

Raymond Jacobs est réputé pour ses scènes de rue de New York des années 50 et 60 et ses portraits de personnalités comme Louis Armstrong, Salvador Dalí, Robert F. Kennedy ou encore Billie Holiday.

Ses photographies font partie de la collection permanente du Museum of Modern Art (MoMA).

L’exposition est présentée jusqu’au 4 octobre 2020.

Consultez le site du Musée : https://museedelagaspesie.ca/