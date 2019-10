PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Les fantômes reprennent possession de la prison en toute impunité les vendredis et samedis soir jusqu’au 2 novembre, ainsi que le soir de l’Halloween. Les visiteurs de 16 ans et plus n’ont qu’à bien se tenir. Une version familiale sera organisée le jour, le week-end prochain, pour les enfants de 9 à 12 ans. « Pour la clientèle plus jeune, les énigmes seront plus faciles », assure Claire Plourde.