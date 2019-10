Le populaire train de Noël Orford Express a de la concurrence cette année : le Train de Charlevoix proposera à son tour aux enfants un voyage « Sur les traces du père Noël ».

Violaine Ballivy

La Presse

Deux options sont offertes : la première permet de faire l’aller-retour entre Québec et Charlevoix dans un train « illuminé, animé, décoré », qui fera un arrêt les week-ends au marché de Noël de Baie-Saint-Paul (qui a lieu du 29 novembre au 8 décembre ; les passagers peuvent y rester une journée, deux ou trois).

La seconde option, à un prix plus abordable (15 $, comparativement à 88 $ et plus pour le grand tour et à 199 $ par table de 4 pour l’Orford Express), permet aux familles de faire un tour de 2 heures environ entre Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François, au rythme d’un conteur qui aidera les enfants à retrouver le père Noël en récoltant, le long du chemin, indices et traces de son passage.

Consultez le site du Train de Charlevoix