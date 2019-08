Laval-Matane en tandem

Réjean Bourdeau

Oui, c'est possible de visiter le Québec en faisant de l'exercice sans être de grands sportifs. Un couple de cyclistes de Laval a trouvé la solution. Depuis 12 ans, ils voyagent en tandem. Et ils arrivent justement du Bas-Saint-Laurent.

Partir du bon pied Bernard Guillemette et Francine Nadeau sont amateurs de tandems. Cet été, ils ont roulé de Laval jusqu'à Matane. Puis ils sont revenus en camionnette. Comment se préparer à une telle randonnée ? D'abord, il faut préciser l'itinéraire et vérifier les dénivelés. Puis on dresse la liste des auberges qu'on pourra réserver une journée à l'avance, dit Bernard. Ensuite, on s'assure que le vélo est en bon état, avec des pneus résistants. Enfin, ajoute Francine, on prépare quatre sacoches : vêtements de vélo et de soirée, produits d'hygiène et trousse de réparations. À cela s'ajoutent des bouteilles d'eau, mais pas de nourriture. Il y a amplement à boire et à manger en cours de route...

Agrandir Coucher de soleil à Rivière-du-Loup PHOTO FOURNIE PAR BERNARD GUILLEMETTE

Pédaler à deux Voyager en tandem offre des avantages. Mais il faut suivre des règles. Surtout quand le trajet de 700 km s'étire sur 13 jours. « Il n'y a qu'un seul conducteur, tranche Francine. C'est lui qui pilote et qui change les vitesses. » Le rôle du passager en est un de soutien. En anglais, on l'appelle stoker, à l'image de celui qui mettait du charbon dans la locomotive. « On travaille en équipe, dit-elle. Il faut savoir se coordonner. » C'est aussi plus facile physiquement. « Pédaler ensemble, c'est moins forçant, dit Bernard. C'est plus efficace que la somme de nos deux efforts. »

Agrandir Vue panoramique de Métis-sur-Mer PHOTO FOURNIE PAR BERNARD GUILLEMETTE

Du pur bonheur Circuler dans le Bas-Saint-Laurent, c'est longer le fleuve. Et c'est encore plus vrai sur une distance de 35 km, à la sortie de Rimouski jusqu'au village de Sainte-Flavie. « C'est mon coup de coeur », avoue Francine. Cette piste cyclable passe tout au bord de l'eau. Elle traverse, notamment, le Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Les paysages de la région sont grandioses. « C'est un tronçon très paisible, car même en retrouvant la 132 pour les derniers kilomètres, le fleuve est toujours en vue, dit Bernard. Avec un petit vent dans le dos, c'est du pur bonheur. » Le plaisir de goûter Un des plaisirs de la randonnée, c'est aussi de faire des pauses-dégustation. Heureusement, il y a des boulangeries et des fromageries tout au long de la route. « Quand on n'y avait pas accès directement, ce qui était rare, on achetait les fromages locaux dans les épiceries », dit Bernard. Au début de l'itinéraire, le couple a croisé les fromageries Riviera (Sorel), L'Ancêtre (Saint-Grégoire/Bécancour), Bergeron (Saint-Antoine-de-Tilly) et L'Île-aux-Grues (Montmagny). Et, pour les dernières étapes, celles de Port-Joli (Saint-Jean-Port-Joli), des Basques (Trois-Pistoles) et La Tête sur le Bio (Sainte-Luce).

Agrandir La terrasse du Ras L'Bock, à Saint-Jean-Port-Joli PHOTO FOURNIE PAR BERNARD GUILLEMETTE

La route des microbrasseries « Je pense qu'il y a une microbrasserie tous les deux villages, dit Bernard, à la blague. Et c'est tant mieux, car les jeunes sont innovateurs et ils font de bonnes bières. » Kellerbier allemande, stout au seigle, bière forte aux épices, etc., il y en a pour tous les goûts. Et les noms des établissements sont évocateurs : Ras L'Bock à Saint-Jean-Port-Joli, La Tête d'allumette à Saint-André-de-Kamouraska, Aux Fous Brassant à Rivière-du-Loup, Le Caveau à Trois-Pistoles, Le Bien, le Malt à Rimouski et La Fabrique à Matane. Tous des lieux où le couple de cyclistes a levé ses verres.

Agrandir L'auberge Rêves et veillées, à Saint-Fabien PHOTO FOURNIE PAR BERNARD GUILLEMETTE