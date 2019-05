Une île à soi au Parc régional du Poisson Blanc

Le Parc régional du Poisson Blanc fournit aux campeurs un ballot de bois par nuit et un allume-feu. La raison est simple : une petite île est un écosystème extrêmement fragile. Il n'y a plus de bois mort ici depuis un bon moment, il ne faut pas martyriser les arbres et arbustes pour se trouver du bois, des branchettes ou de l'écorce pour se faire un feu. Le bois fourni permet donc de préserver l'environnement.

Quelques coups d'aviron et nous nous engageons dans un petit passage qui, effectivement, nous permet d'atteindre un étang placide. C'est un autre avantage des débuts de saison : l'eau est très haute dans le réservoir du Poisson Blanc, il est possible d'emprunter des passages qui seraient impraticables plus tard dans l'année.

La nuit est sérieusement froide. Il n'y a pas que des avantages aux débuts de saison. Le mocaccino du petit-déjeuner est d'autant plus apprécié. Une petite brume vogue au loin sur le réservoir, les huards sont de retour.

Il est encore tôt. Pourquoi ne pas retourner aux étangs et voir ce qui s'y passe ?

Le niveau de l'eau du réservoir a quelque peu augmenté au cours de la nuit. En s'approchant du barrage de castor, nous remarquons à la droite de l'ouvrage un endroit peu élevé qui pourrait permettre de faire passer le canot de l'autre côté. Comment résister ?

Nous accostons, sortons du canot et le faisons glisser sur la terre humide pour le faire passer dans l'étang. Les grands harles ne semblent pas trop perturbés, nous poursuivons l'exploration en canot. Ici la hutte du castor, là une sorte de grotte entre des pans de rocher. Un glouglou attire : c'est un ruisseau qui descend joyeusement dans l'étang. Nous accostons et décidons de remonter à pied le cours d'eau un moment. Nous montons, montons, pour arriver, surpris, près d'un petit lac en hauteur où se trouve un autre barrage. Mais pas de castor : il a dû regagner sa hutte pour un repos bien mérité. Des bûches fraîchement rongées témoignent toutefois de sa présence.

Nous retournons au premier étang... pour apercevoir les traces d'un orignal. Ah ah ! L'endroit était effectivement propice pour observer l'animal, mais pas le moment. Trop tard. La prochaine fois, peut-être faudra-t-il se résigner à quitter un peu plus tôt la chaleur du sac de couchage pour braver la fraîcheur du petit matin.

Organiser son séjour

Le Parc du Poisson Blanc est très populaire, mais il est encore possible de trouver des emplacements si on est prêt à camper en semaine. On peut aussi appeler au parc au 1 866 707-2999 si on a de la difficulté à dénicher quelque chose. Il y a souvent des annulations, et la page Facebook du parc peut vous aider à mettre la main sur les emplacements ainsi libérés. Le prix des emplacements varie en fonction du nombre de tentes qu'ils peuvent accueillir. En haute saison, un emplacement pouvant accommoder une tente coûte 60 $ par nuit. On peut louer un canot sur place à 25 $ par jour. Il faut prévoir deux jours de canot si on campe une nuit sur une île.

Consultez le site du Parc régional du Poisson Blanc : https://poissonblanc.ca/

D'autres îles où passer la nuit