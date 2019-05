Croisières: début de saison reporté de deux semaines

Ce n'est toutefois que partie remise. Ce même navire lancera la saison des croisières au Grand Quai du Port de Montréal, le 18 mai. Il s'agira du premier arrêt montréalais de l'histoire pour le bateau de l'entreprise Holland America. Trois autres navires accosteront pour la première fois dans le Vieux-Port cette saison. Il s'agit du Riviera d'Oceania Cruise, du Viking Sun de Viking Ocean Cruises et de l'Ocean Dream de l'entreprise Maritime Holding Group.

« Ces quatre nouveaux bateaux, qui vont transporter au total autour de 5000 passagers, sont autant de nouvelles portes ouvertes sur Montréal », se réjouit Sylvie Vachon, présidente-directrice générale du Port de Montréal.

Au cours de la saison, Montréal accueillera autour de 117 500 passagers et membres d'équipage. Un total de 78 navires, dont 24 différents, feront escale.

Ces chiffres sont toutefois légèrement inférieurs à ceux de la saison dernière, alors que Montréal avait accueilli 89 navires en escale. Comment expliquer cette différence ?

« À cause de Venise », lance Pierre Bellerose, vice-président, recherche et relations publiques, à Tourisme Montréal.

Venise ? « Oui. La nouvelle législation à Venise interdit désormais les gros navires de croisière. Dans les derniers mois, l'entreprise Holland America a donc décidé de transférer ses petits bateaux de luxe, qui devaient naviguer sur le Saint-Laurent, vers la Méditerranée. Ils ont toutefois déjà signalé leur intention de ramener ces navires à Montréal l'an prochain. »

Parmi les tendances de 2019, Sylvie Vachon note un intérêt grandissant pour les croisières vers les Grands Lacs. « Depuis l'an dernier, on voit que le nombre de croisières vers les Grands Lacs augmente. On se fait poser beaucoup de questions sur ces croisières qui partent de Montréal et passent par les écluses, les Mille-Îles, les Grands Lacs... On voit que ça va encore gagner en popularité. »

Notons qu'aucune nouvelle destination n'est proposée cette année avec passage à Montréal. Les itinéraires - Nouvelle-Angleterre, Cuba, Miami, New York... - restent donc les mêmes.

Vers 2020

Selon Pierre Bellerose, la saison qui débute sera un moment de transition. « Grosso modo, les chiffres sont à peu près dans les mêmes eaux que l'an dernier. Il faut penser qu'il y a cinq ou six ans seulement, le nombre de passagers et de membres d'équipage qui débarquaient à Montréal ne dépassait pas 50 000. On voit aussi poindre des nouveautés pour 2020-2021, notamment un intérêt grandissant pour les croisières d'hiver. » Un navire de grand luxe - celui du Ritz-Carlton - pourrait aussi s'amener à Montréal l'an prochain. Rien n'est toutefois scellé.

Pour ce qui est de l'animation au Grand Quai, la programmation n'est pas encore terminée. On sait que l'exposition Histoire de navires sera présentée jusqu'à l'automne, avant de céder sa place à une exposition « plus interactive », selon Mme Vachon. En ce qui concerne la tour d'observation qui doit venir s'ajouter aux installations existantes, le projet est encore en phase de planification, dit Sylvie Vachon.