Ils habitaient tous deux Vancouver. Deux urbains qui rêvaient de nature à temps plein, sans trop y croire. Et puis la pandémie est arrivée. Et ils ont osé.

Depuis, non seulement Beth Payne et Fadi Eid, sans oublier leur chien Bernie et leur fille Zoe (en classe lors de la photo), ont élu domicile ici, sur la Sunshine Coast à deux pas de Halfmoon Bay. Depuis un an, ils proposent aussi aux gens de passage deux jolies chambres pensées avec soin, façon glamping.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Beth Payne et Fadi Eid, sans oublier leur chien Bernie

Au cœur de la forêt se dresse leur havre de paix, avec une touche de luxe, beaucoup de bon goût, et plusieurs douces attentions, dont peignoirs, machines à café et séchoir à cheveux, sans oublier ces nombreux coussins qui invitent à la détente et à la contemplation.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le havre de paix baptisé Adita

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une chambre douillette aménagée avec soin

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On est immédiatement bien en mettant les pieds ici.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Pour bien commencer la journée : du café 1 /4







Baptisée Adita, leur proposition indéfinissable qui respire le bien-être conjugue toit, lieu de vie, cuisine, salon, et même salle à manger, spa au feu de bois, sans oublier ce hamac et tous ces jeux de société, le tout en plein air et, surtout, en partage. Une salle de bains partagée (et sa vaste douche de céramique) ainsi qu’un petit frigo pour les fringales occasionnelles complètent cette offre inédite.

Le nom du concept vient d’ailleurs du sanskrit, signifiant « le début de tout », d’où l’idée de connexion, de retour aux sources, bref, de renouer et communier avec la nature, on l’aura compris. Locations de kayaks pour balades en mer à volonté incluses.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une aire de repos dans un tonneau, pourquoi pas ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On se laisse bercer au rythme de la nature.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un spa au feu de bois au milieu de la forêt

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une cuisine à l’extérieur, avec tout le nécessaire, fait aussi partie du projet Adita. 1 /4







« Pendant la pandémie, on a décidé de faire le saut », raconte Fadi Eid, en nous faisant visiter les lieux de sa cabin (expression typique du coin, en référence à leur chalet). Un désir partagé de toute évidence par plusieurs autres Vancouvérois en télétravail dans les dernières années, s’il faut croire la popularité grandissante de la région, dit-on.

« Beth travaillait de la maison [elle travaille en recherche en santé à Vancouver], et moi, mes entreprises étaient fermées », se souvient le propriétaire de trois cantines libanaises (Jamjar). « On s’ennuyait ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Pour se désennuyer, le couple a construit ce projet de communion avec la nature.

Pour se désennuyer, donc, le couple a décidé d’investir son terrain. Littéralement. Et ainsi est né le projet. « Avec beaucoup de passion », précisent-ils en souriant, et un coup de pouce de plusieurs copains. Pour résumer, disons que s’ils voyaient d’abord beaucoup plus gros (avec des espaces pour planter quelques tentes, une deuxième douche extérieure), faute de permis, ils se limitent pour l’instant à leurs deux chambres en location.

Qu’à cela ne tienne, nos hôtes ont par ailleurs élargi leur offre et proposent désormais sur demande un repas de six services pour deux, cuisiné sur place, au BBQ sur le balcon, et dans ce qui a tendrement été baptisé le fridge une petite cabane à la porte vintage, également joliment aménagée, avec poêle à bois, comptoir et tabourets, à quelques mètres de leur chalet principal.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’emblématique porte du fridge, la salle à manger

Au menu : un repas gargantuesque en bonne compagnie (« J’adore les gens, c’est pour ça que je me suis lancé là-dedans », glisse celui qui aime de plus en plus cette nouvelle vie sur la côte, face à l’océan). Pensez mezze : taboulé, trio d’houmous, pitas maison, keftas d’agneau, baba ganoush déconstruit, crevettes à la chermoula, feuilles de vigne, poulet shish-taouk, alouette ! Avec un feuilleté sucré de pâte filo pour couronner le tout.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Fadi Eid prépare son repas six services pour ses hôtes.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Au menu : du houmous garni…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE … du taboulé…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE … des keftas d’agneau…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE … un baba ganoush déconstruit…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE … et un feuilleté sucré de pâte filo pour dessert ! 1 /6











Sacré changement de vie, après avoir travaillé dans les plus grands hôtels de Dubaï, en passant par Singapour, la Thaïlande, l’Égypte, avant d’atterrir à Vancouver. N’empêche qu’au milieu de son bois, avec ses pinces à BBQ et son chien sur les talons, Fadi Eid a l’air d’un poisson dans l’eau. « C’est un gros saut, concède-t-il, mais j’apprécie pas mal où je suis rendu », glisse-t-il d’un air entendu.

Ouvert toute l’année, avec un mois de repos en janvier. À partir de 145 $ la nuit.