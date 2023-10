Où dormir, manger, prendre un bon café ? Huit adresses testées et approuvées lors de notre séjour au large de Vancouver, sur la Sunshine Coast, pour ne pas vous tromper.

Gibsons

Une bouchée au marché

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le marchand de poisson du marché

Installé au rez-de-chaussée de l’ancien chic club nautique de Gibsons, le Gibsons Public Market est un joli marché et un chouette endroit pour prendre une bouchée, que ce soit pour un sandwich, acheter quelques fruits frais ou carrément des bonbons au saumon, chez le marchand de poisson à la devise accrocheuse : « Local, artisan, sauvage, équitable ». Également lieu de rassemblement, ce minimarché est aussi doté d’une petite cuisine communautaire, tout à fait en harmonie avec l’état d’esprit du coin. À noter qu’on trouve un bistro à l’étage, ainsi qu’un centre d’éducation marine (ouvert les week-ends seulement).

Ouvert du mardi au dimanche, entre 10 h et 17 h.

473 Gower Point Road, Gibsons

Pause café

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On a craqué pour le Beachcomber, à Gibsons, une adorable adresse fondée en 2015.

Rarement a-t-on vu autant de bons cafés au mètre carré par habitant qu’ici. Amis caféinés, tenez-vous-le pour dit : sur cette côte, les choix ne manquent pas. On a craqué pour le Beachcomber, à Gibsons, une adorable adresse fondée en 2015, qui attire autant les locaux que les touristes, pour son café savoureux torréfié localement, notamment. Les murs sont tapissés d’une œuvre murale signée Ben Tour. On peut en prime se procurer de chouettes produits dérivés, tuques et autres gourdes noir et jaune, aux couleurs typiques du lieu. Les becs sucrés craqueront pour les donuts maison.

264 Gower Point Rd, Gibsons

Roberts Creek

Pause café, bis (et plus encore)

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les gens du coin viennent au Gumboot café depuis des décennies.

Pour un café, un lunch santé, une partie d’échecs ou encore un autre café, les gens du coin viennent ici, et depuis des décennies : le Gumboot Cafe. Embauché dans sa vingtaine, Joe De Leo n’en est jamais parti, et en est en prime aujourd’hui l’heureux propriétaire. C’est lui qui concocte les petits plats maison, toujours simples et bons, un poil granola, il ne s’en cache pas. On y va pour l’ambiance, l’aspect authentique et la terrasse à l’arrière, charmante.

1053 Roberts Creek Rd, Roberts Creek

Sechelt

L’heure du brunch

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ce sont les biscuits au beurre (maison) qui attirent les curieux au Basted Baker.

Apprécié pour son brunch, le Basted Baker est une petite adresse qui appartient aux propriétaires du Beachcomber, à Gibsons. On y trouve donc le même savoureux café, en plus de plusieurs options intéressantes, toujours faites maison, pour casser la croûte. Outre les œufs bénédictine, on dit que ce sont les biscuits au beurre qui attirent ici les curieux, une option un peu sèche mais costaude, idéale avant une bonne randonnée.

5685 Cowrie Street, Sechelt

Joyeux appétit !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE El Secundo propose un menu fusion mariant l’Asie et l’Amérique latine, avec une touche locale du Pacifique.

Pour une bouchée festive en soirée, n’hésitez pas. El Secundo, ouvert pendant la pandémie, propose un menu fusion mariant l’Asie et l’Amérique latine, avec une touche locale du Pacifique, le tout arrosé de cocktails estivaux. On aime l’ambiance joyeuse, la déco chaleureuse et la musique entraînante. Le menu propose toujours un poisson frais du jour, en plus de chouettes entrées à partager (mozza agedashi, courge tempura, ailes de poulet) et des tacos variés. Si vous passez par là, n’oubliez pas de saluer le serveur François, un expat de Montréal !

5755 Cowrie Street, Sechelt

Egmont

Chowder avec vue…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ne ratez pas le chowder du Backeddy, on en a repris deux soirs de suite !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La vue de la terrasse 1 /2



Plus on monte vers le nord de la côte, plus la région est sauvage. Bref, moins il y a d’options en matière de restauration. Le Backeddy Pub, une semi-institution sans prétention, a le mérite d’avoir une terrasse avec vue imprenable sur la marina, la baie, l’océan. On y a même vu des phoques, au loin. Si on ne vient pas ici pour la haute gastronomie, on opte plutôt pour le hamburger ou le fish & chips. Et coup de cœur pour leur chowder, chaud et texturé à souhait, sans oublier les bières locales !

16660 Backeddy Road, Egmont

Et chambres avec vue !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Formule glamping dans des dômes au Backeddy

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Formule glamping dans des dômes au Backeddy

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Formule glamping dans des dômes au Backeddy 1 /3





Plus on monte, moins il y a d’options, on l’a dit. En matière d’habitation aussi. Le Backeddy propose depuis quelques années une formule glamping dans des dômes (à partir de 99 $ la nuit) directement sur le bord de l’eau (malheureusement non disponible à partir du mois d’octobre). De passage à la mi-septembre, on a vite compris pourquoi. Ciel, les nuits sont fraîches par ici ! Heureusement, le lieu propose d’autres options l’hiver, notamment des chalet rustiques (209 $) ou encore des cabines plus luxueuses (299 $), vue sur la mer toujours. Foyer et toilettes privées inclus. Sainte paix et ambiance chaleureuse garanties.

16660 Backeddy Road, Egmont

Un café dans la forêt

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On arrête ici pour refaire le plein.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est une véritable oasis qui vous attend ici. 1 /2



Véritable oasis à l’entrée du parc Skookumchuck, on s’arrête au Skookumchuck Bakery & Cafe sans hésiter pour prendre une bouchée avant de partir en randonnée, puis au retour pour refaire le plein. Tout y est frais, fait maison et délicieux. Bio et local, dans la mesure du possible. On a craqué pour le pain aux bananes, mais aussi les brioches à la cannelle, les sandwiches santé et la pizza. Sans parler du café, ravigotant à souhait. À siroter sur la terrasse, en plein cœur de la forêt tropicale. Priceless, comme on dit ici.

6694 Doriston Hwy, Egmont