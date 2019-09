Le Canada (Montréal en photo) maintient sa place au neuvième rang des pays les plus compétitifs en matière de tourisme dans le dernier rapport du FEM.

Ni mieux ni pire, le Canada maintient sa place au neuvième rang des pays les plus compétitifs en matière de tourisme dans le dernier rapport du Forum économique mondial (FEM), publié cette semaine.

Violaine Ballivy

La Presse

Le FEM, qui évalue tous les deux ans la performance de 140 pays sur une quinzaine de critères (sécurité, ouverture, développement durable, infrastructures touristiques), a couronné cette année l’Espagne, suivie par la France et l’Allemagne en troisième position, alors que les États-Unis arrivent au cinquième rang.

Le Canada doit sa place dans le top 10 à de bonnes notes en matière d’infrastructures aéroportuaires (il est premier de sa catégorie), mais aussi en matière de développement durable (avec un score en hausse, le plus élevé des Amériques), de ressources naturelles et d’infrastructures touristiques.

Pour l’année de référence du rapport (2017), le pays a reçu quelque 20 millions de touristes qui ont dépensé en moyenne 978 $ US (1300 $ CAN en dollars courants). Le tourisme représente ainsi 2 % du produit intérieur brut et 4 % du marché du travail.

Surtourisme

Le FEM prédit dans son rapport que la part du tourisme dans l’économie mondiale — aujourd’hui évaluée à 10 % — augmentera de 50 % dans la prochaine décennie et s’inquiète des effets de cette hausse marquée.

« Les pays qui ne pourront pas répondre adéquatement aux problèmes liés à la hausse du tourisme risquent d’être victimes de leur succès », mettent en garde les auteurs du rapport.

PHOTO JENS BÜTTNER, AGENCE FRANCE-PRESSE Le surtourisme fait rage dans quelques destinations. En photo, la plage bien bondée de Rerik, face à la mer Baltique, dans le nord-est de l’Allemagne.

Par exemple : « Les infrastructures des pays en développement exposés à un boom de visiteurs risquent d’être surchargées : on pourrait assister à des pénuries de logements [pour les résidants du pays, au profit des touristes], observer une dégradation de la culture ou des attraits naturels qui ont attiré les touristes à la base. »

Quelques champions

• La Colombie a obtenu le titre du pays offrant le meilleur rapport qualité-prix pour les Amériques, grâce à des tarifs particulièrement avantageux en matière d’hébergement.

• La Suisse est la championne du développement durable.

• La Finlande est le pays jugé le plus sûr pour les touristes par le FEM.

• Le Portugal est au premier rang du classement pour la qualité des infrastructures touristiques.

• Hong Kong est à la fois champion pour la connectivité à l’internet et les réseaux de transports routiers et portuaires.