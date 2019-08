Toronto et Niagara en moins de 40 heures

Visiter Toronto et les chutes du Niagara pour 59 $, transport et hôtel compris, est-ce trop beau pour être vrai ? Oui. La Presse a testé les voyages au rabais organisés par l'Agence de voyages Concorde. Avec des « oh ! » et des « bah ! ».

Jour 1

7 h

« Toronto deux jours ! Toronto deux jours ! » Une jeune femme appelle les derniers retardataires à prendre place dans l'autocar garé près du métro Place-d'Armes. C'est la guide du voyage organisé express vers les chutes du Niagara et Toronto, et il n'y a pas une seule minute à perdre : le programme est chargé. Avant demain soir, on aura visité : la tour du CN, l'aquarium et le centre-ville de Toronto, le parc des Mille-Îles, les chutes du Niagara et Niagara-on-the-Lake. L'autocar est bondé. On nous prévient de ne pas utiliser les toilettes « parce que ça ne sentira pas bon du tout », répétera la guide plusieurs fois. Promettant au passage une boîte de Timbits si l'on se retient d'utiliser le petit coin. Ah bon ?

8 h

C'est l'heure des comptes. Le séjour de deux jours est annoncé sur le site de l'Agence de voyages Concorde « 59 $ + », en occupation quadruple (le forfait de base est à 179 $ en occupation simple). Mais cela n'inclut pas la participation aux activités - dont certaines sont obligatoires - ni le pourboire, tout aussi imposé, de 7 $ par jour, par adulte. Selon nos calculs, impossible de s'en tirer pour moins de 121 $. La guide circule de passager en passager pour recueillir l'argent comptant. Aucun reçu n'est remis sur place. Pour participer à toutes les activités proposées, c'est 233 $ qu'il faut sortir de sa poche, 266 $ avec les repas du midi. « Et si on enlevait un repas, ça ferait combien ? », demande une femme en apprenant la somme à débourser pour sa famille : quelque 800 $ pour deux adultes et deux enfants. « Pour moi, ce n'était pas clair du tout qu'il fallait payer pour tous ces suppléments », dit Anna Maria Toledo Carceres, une Américaine de passage à Montréal pour y apprendre le français.

9 h 30