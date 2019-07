Kingston en toute simplicité

Il faut se réserver au minimum quelques heures pour casser la croûte et flâner rue Princess, principale artère commerciale de Kingston. Un excellent point de départ : le Northside Espresso + Kitchen. Ce café lumineux comme une belle journée à la plage est tenu par une Australienne et par une native de Kingston. Les propriétaires ne lésinent pas sur la qualité de leurs infusions. La culture du café « troisième vague » de Melbourne est, après tout, la plus réputée au monde.

La jolie ville universitaire de Kingston a tous les attraits - cafés, marchés, boutiques, microbrasseries, lac, lieux culturels, plein air, etc. -, en quantité suffisante, pour donner envie d'y passer une journée ou deux... ou trois ! On y trouve le parfait équilibre entre doux farniente et découvertes stimulantes.

À 20 m du Northside, il y a le Stone City Ales, où la bière brassée sur place s'accompagne d'une très bonne cuisine. Si pilsner et burger vous intéressent davantage que flat white et toast à l'avocat, cette microbrasserie est une belle option.

La cuisine propose quant à elle de beaux plats colorés et vitaminés, qui font le pont entre le petit-déjeuner et le dîner, entre l'ultra-digeste et le décadent.

En descendant encore Princess, vers l'eau, on croise plusieurs petites boutiques, dont la jolie bijouterie Sterling, puis on finit par arriver chez Pan Chancho, mythique boulangerie de Kingston où il est difficile de résister à l'envie de faire quelques provisions. L'incontournable, pour les amateurs de charcuterie, est le saucisson fumé mennonite qui pendouille un peu partout dans la boutique. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Faites vos réserves !

Peut-être aurez-vous le temps et l'énergie de marcher de l'hôtel de ville jusqu'au Tett Centre for Creativity and Learning, voisin du très moderne Isabel Bader Centre for the Performing Arts ? Une fois rendu là, on peut faire une petite pause au joli Juniper Cafe, qui propose d'excellents sandwichs, de belles salades composées et des desserts faits principalement d'ingrédients locaux. La terrasse sur le lac est l'un des lieux les plus paisibles en ville.

Pendant les belles journées d'été, toute la jeunesse de Kingston se donne rendez-vous près de l'eau, dans le Breakwater Park ou à Richardson Beach. Le gazon est couvert de pique-niqueurs en maillot et des dizaines de flotteurs gonflables colorés voguent sur le lac. C'est parfois même un peu trop festif, en fin de journée, quand le soleil et la bière commencent à taper. Mais c'est somme toute assez inouï, sous nos latitudes, de pouvoir couvrir autant de terrain, en pleine ville, en une seule et même journée !