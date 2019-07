Sur la route des cowboys en Alberta

Au piémont des Rocheuses, la route provinciale 22 s'étire sur plus de 600 km entre les ranchs, les élevages, les pâturages. Les habitants l'appellent la Cowboy Trail. Nous en avons exploré un petit tronçon, au sud de Calgary. Sortez vos chapeaux et suivez les panneaux...

Ranch-Bar U

Toute sa vie, Ross Fritz a été un cowboy. Il a usé ses bottes dans les plus importants ranchs du pays, mais aujourd'hui âgé de plus de 75 ans, il ne s'éreinte plus à l'élevage du bétail. Il transmet plutôt son savoir à titre de guide-interprète au lieu historique national du Ranch-Bar U. Le quoi ? Le Bar U, ou le U souligné si vous préférez, qui correspondait jadis à la marque laissée au fer rouge sur le flanc du bétail de ce ranch de Longview.

Bien installé dans une carriole, derrière deux percherons noirs à la croupe imposante, Ross Fritz raconte les années dorées de ce ranch de renom, établi en 1880. Ici sont passées quelques célébrités, dont un certain Harry Longabaugh, dont la tête a été plus tard mise à prix sous le nom de Sundance Kid. Ou encore John Ware, un Afro-Américain né esclave, qui avait travaillé dans un ranch du Montana avant de monter plus au nord. « C'était un bon cowboy », lance Ross Fritz en touchant les larges bords de son chapeau.