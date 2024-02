(Laval) Avec un couvert neigeux famélique dans le sud du Québec, le choix d’activités hivernales est plutôt restreint cette année. Néanmoins, il a fait suffisamment froid pour que les cours d’eau puissent geler, du moins dans les endroits où les courants sont calmes. C’est le cas dans l’ouest de Laval où les glaces tiennent toujours ; c’est le moment où jamais d’en profiter, en s’assurant au préalable que les conditions demeurent propices, il va sans dire.

On les voit apparaître chaque hiver sur les glaces du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Prairies ou des Mille Îles, ces tentes colorées qui abritent des pêcheurs bravant le froid pour aller taquiner le brochet, le doré, l’achigan ou la perchaude. La pêche blanche est non seulement possible autour des îles de Montréal et de Laval, mais elle est aussi facile d’accès.

C’est ainsi que l’on s’est retrouvé à la berge aux Quatre Vents, dans l’ouest de Laval, par un beau lundi après-midi en compagnie de Charles Raymond et de Marc-André Royal. Le premier est un populaire youtubeur ; le deuxième, un chef cuisinier bien connu. Tous deux sont amoureux de la pêche depuis leur tendre enfance.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Charles Raymond perce une demi-douzaine de trous pour maximiser ses chances de prendre du poisson.

À notre arrivée, Charles avait déjà percé plusieurs trous dans la glace à l’aide de son vilebrequin électrique, alors que Marc-André avait installé son poêle de camping sur une table pliante, prêt à cuisiner les éventuelles prises – il avait aussi dans sa glacière un doré frais acheté à la poissonnerie, au cas où l’on resterait bredouilles.

Ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est la simplicité de l’installation nécessaire à la pêche blanche. « Il y a beaucoup d’avantages à pêcher sur la glace, nous dit Charles Raymond. Pas besoin de bateau ni d’avoir une grosse installation pour capturer du poisson. Tu peux évidemment y aller à fond quand tu aimes ça en achetant une tente, une chaufferette, une perceuse électrique ou à essence, certains ont même des cabanes. Mais pour la pêche sur glace, tu peux prendre un vilebrequin manuel et quelques brimbales, et c’est parfait. Il est possible de s’équiper pour moins de 100 $. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les pêcheurs qui veulent installer des roulottes sur la glace à Laval doivent d’abord obtenir un permis auprès de la Ville.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE À l’instar de tout l’équipement destiné à la pêche blanche, les leurres sont très petits.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Habitué de la pêche blanche, Marc-André Royal installe tout son équipement sur des traîneaux.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les pêcheurs sont les bienvenus à deux endroits sur la rivière des Mille Îles à Laval, à la berge aux Quatre Vents et à la berge des Goélands. 1 /4







Les brimbales sont de petites plateformes de bois ou de métal qui s’appuient autour du trou percé dans la glace. La ligne et l’appât sont reliés à un drapeau qui se redresse quand le poisson mord. On peut aussi utiliser de petites cannes qui peuvent être fixées sur des supports conçus à cet effet, de même qu’il est possible de pêcher en tenant les cannes en main, de façon traditionnelle. « On a une canne, un moulinet, un leurre, à la différence que tout va être plus petit, précise Charles Raymond. Comme le métabolisme des poissons est vraiment au ralenti l’hiver, on s’installe simplement devant notre trou et on agite le leurre, ça ne sert à rien d’avoir une canne de six pieds de long. »

Charles Raymond pêche avec de petits leurres, mais aussi avec des appâts de poissons morts, « ça a l’avantage de dégager une odeur qui peut attirer les plus gros poissons », explique le jeune pêcheur de 25 ans dont les chaînes YouTube et TikTok Raymond vs Bass ont chacune plus de 18 000 abonnés. Les pêcheurs les plus enthousiastes vont aussi utiliser des sonars pour aider à obtenir la bathymétrie du cours d’eau, utiliser des applications comme Navionics qui permettent de connaître la profondeur exacte ou même consulter la vue satellite de Google Maps pour avoir une idée de la végétation présente en été.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le chef Marc-André Royal, du restaurant Le St-Urbain, est un avide pêcheur et chasseur. Quand il vient à la pêche blanche, c’est pour partager du bon temps en famille.

De son côté, Marc-André Royal pêche bon an, mal an une quarantaine de jours par année, mais c’est en famille qu’il aime pêcher sur la glace, sur la rivière des Prairies à proximité de sa résidence de Laval-des-Rapides – c’est aussi tout près de son restaurant Le St-Urbain, situé dans le quartier Fleury Ouest, au cœur de l’arrondissement montréalais d’Ahuntsic-Cartierville. « Je n’ai pas un gros setup comme celui de Charles, mais j’y vais souvent à la fin de l’hiver, il fait souvent plus beau, le soleil est là et on s’organise de petits après-midi avec les enfants, nous dit le chef qui est aussi propriétaire des trois boulangeries La Bête à pain. J’apporte mon petit barbecue, on se fait des rôties, des petites saucisses, on boit du café et on pêche pendant deux ou trois heures. On en profite aussi pour sortir les quilles finlandaises, on a du plaisir. »

C’est exactement le profil de la clientèle qui a permis au Centre aventure plein-air de l’île de gagner en popularité à Saint-Sulpice, un peu en aval de Repentigny. « C’est de plus en plus familial, nous confirme le propriétaire, Yves Ouellet, qui offre tout l’équipement en location en plus de conseiller les néophytes. Pour huit personnes, il en coûte 145 $ pour une journée de pêche de 8 h à 19 h, mais je conseille aux familles avec jeunes enfants de ne pas arriver avant midi. » On fournit les cabanes de 8 pieds sur 12 pieds chauffées avec un poêle à bois ainsi que tout l’équipement de pêche, sauf les leurres, qui sont en vente sur place.

Sandwich aux croquettes de doré frit de Marc-André Royal

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Délicieux sandwich de doré frit, concocté par le chef Marc-André Royal

Ingrédients pour les croquettes de poisson

500 g de filet de doré ou poisson blanc

1 tasse de farine tout usage

1 tasse de bière blonde

1 c. à thé de poudre à pâte

Huile de canola

Pincée de sel

Poivre du moulin

Ingrédients pour la sauce aneth et citron

1/2 tasse de mayonnaise

1/2 tasse de crème sure

2 c. à soupe d’aneth haché

1 c. à soupe de jus de citron

Sel et poivre du moulin

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients pour les croquettes, sauf le poisson.



2. Enfariner le poisson et enlever l’excédent.



3. Cuire dans l’huile de canola à 375 ℉ pendant 3 ou 4 minutes.



4. Mélanger tous les ingrédients de la sauce.



5. Avec le pain de son choix, se concocter un délicieux sandwich !