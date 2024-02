4 articles Québec et Canada

L'hiver autrement dans Charlevoix

Quand on pense à Charlevoix, des descentes de ski alpin dans un cadre sublime nous viennent à l’esprit. Mais la région ne se repose pas sur ses lauriers et propose toujours une bordée de nouveautés ou d’activités à ne pas rater. Ski attelé, tyrolienne, via ferrata ou, pourquoi pas, un resto-musée ? Suivez-nous au-delà du Massif !