La magie des Fêtes se répand peu à peu, et plusieurs marchés de Noël font leur apparition à travers le Québec. Voici une sélection des plus beaux et féeriques !

Marché de Noël allemand de Québec L’incontournable Marché de Noël allemand de Québec revient illuminer le Vieux-Québec pour sa 16e édition. On se rend dans ce petit village féerique pour faire ses emplettes chez les quelque 90 exposants, qui proposent de l’artisanat, des produits du terroir ainsi que des spécialités allemandes et européennes. Performances musicales, soirées de jeux de société : la programmation gratuite s’adresse aux petits et aux grands. On n’oublie pas de savourer un vin chaud et d’admirer le téléphérique de jouets anciens, une nouveauté de cette année. Jusqu’au 23 décembre (horaire variable) Consultez le site de l’évènement

Marché de Noël de Laval PHOTO ANDRÉ CHEVRIER, FOURNIE PAR LA VILLE DE LAVAL La maisonnette du père Noël au Village des arts du Marché de Noël de Laval La ville de Laval accueille ses citoyens au Centre de la nature pour deux week-ends sous le signe de la magie des Fêtes. Des artisans locaux proposeront leurs créations dans des maisonnettes. La visite du père Noël et de la fée des Étoiles et une plantation de mini-sapins sont quelques-unes des activités proposées pour les familles. Camions de nourriture de rue et musique de Noël seront aussi au rendez-vous. Les 2 et 3 décembre et du 8 au 10 décembre Consultez le site de l’évènement

Marché de Noël de Frelighsburg PHOTO OLIVIER BOURGET, FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL DE FRELIGHSBURG À Frelighsburg, le Marché de Noël se déroule en partie dans l’église anglicane de la ville. Le Marché de Noël de la petite ville des Cantons-de-l’Est met de l’avant nombre de producteurs locaux : maraîchers, fromagers, boulangers, vignerons. Des artisans s’ajoutent au rassemblement festif pour exposer bijoux, poteries, bougies et autres objets d’art. Les festivités se déploient notamment au cœur d’une église patrimoniale du village. De l’animation musicale et du prêt-à-manger autour de feux de camp seront aussi de la partie. Le 16 et le 17 décembre Consultez le site de l’évènement

Marché de Noël et des traditions de Longueuil PHOTO ÉRIC PICHÉ, FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL ET DES TRADITIONS DE LONGUEUIL Le parc St. Mark, dans le Vieux-Longueuil, se métamorphose en village de Noël. Le Vieux-Longueuil se pare de ses plus beaux atours pour son traditionnel Marché de Noël et des traditions. Plus d’une centaine de créateurs régionaux nous accueillent dans le parc St. Mark, et dans l’église du même nom, pour nous faire vivre une ambiance chaleureuse des Fêtes. En plus de la traditionnelle visite du père Noël, le Marché ramène son activité inusitée : scier un rond de bois pour en faire son centre de table. De nombreux délices gourmands attendent aussi les visiteurs. Les vendredis, samedis et dimanches, jusqu’au 17 décembre Consultez le site de l’évènement

Grand Marché de Noël de Montréal PHOTO JONATHAN DUVAL, FOURNIE PAR LA LUTINERIE MONTRÉAL Des maisonnettes ont pris d’assaut le Quartier des spectacles pour vous permettre de dénicher tout ce qu’il faut en matière de cadeaux et de gourmandises. Le Quartier des spectacles espère envoûter ses visiteurs avec son Grand Marché de Noël qui rassemble plus de 40 exposants, blottis dans leurs chalets sur la place des Festivals. On ne manque surtout pas les prestations musicales et théâtrales, dont le spectacle signature Noël à Montréal. Jusqu’au 30 décembre (horaire variable) Consultez le site de l’évènement

Marché autochtone d’hiver PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK KANESATAKE ECONOMIC & BUSINESS DEVELOPMENT Des artisans vendront leurs créations sur place lors du Marché autochtone d’hiver. Un premier Marché autochtone d’hiver aura lieu cette année au parc national d’Oka. Ce sera l’occasion de célébrer la riche diversité de la culture autochtone en s’initiant à des pratiques artisanales et en assistant à des performances de danse et de chants traditionnels. Des créateurs vendront aussi leur artisanat sur place. L’évènement, une initiative de Tourisme Kanehsatà : ke, veut réunir les gens dans un esprit de partage et d’accueil. Les 2 et 3 décembre L’accès sera gratuit au parc national d’Oka dans le contexte de la visite du Marché autochtone d’hiver.