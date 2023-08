Golf

D’un 18 trous à l’autre en « petite » Gaspésie

Ayant profité d’un élan irrésistible pendant la pandémie, le golf est plus populaire que jamais au Québec, avec une clientèle de plus en plus jeune. Selon Golf Québec, plus de 1 million de Québécois joueront encore une fois cette année au moins une ronde de golf. Le 18 trous comme prétexte à la découverte ? Certainement ! Embarquez pour un tour de la « petite » Gaspésie, de Métis-sur-Mer à Bonaventure !