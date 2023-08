Afin d’alléger le coût des vacances en famille, La Presse a repéré pour vous des activités gratuites aux quatre coins du Québec à essayer cet été. Voici nos suggestions cette semaine.

Québec : pour les mordus de littérature

Petits passionnés de lecture de passage dans la région de Québec, le Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy a une activité pour vous. Les deux étages du charmant bâtiment patrimonial ont pris un air de jeunesse depuis le mois de mai avec l’installation d’une exposition consacrée à la littérature pour enfants. Dans les pièces de cet ancien presbytère, on découvre des coins lecture inspirés des univers de différents auteurs chouchous des jeunes, dont le créateur du célèbre Agent Jean, Alex A. Planches de bandes dessinées géantes et explications des étapes de création d’un album illustré font aussi partie de cette exposition nommée Les imaginaires de la jeunesse. Née d’une collaboration avec Québec BD, elle demeurera accessible jusqu’en décembre.

2825, chemin Sainte-Foy, Québec. Du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h, de juin à septembre, puis du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h, jusqu’en décembre.

Montréal : rocker en famille

PHOTO LE CACTUS BLEU, FOURNIE PAR LES PETITES TOUNES Les Petites Tounes

Même si l’été avance, août réserve encore de belles soirées dans les parcs de la métropole. Parmi les activités culturelles gratuites proposées dans les prochains jours, il y a un concert qui plaira assurément aux tout-petits : Faut toujours faire comme les grands, des Petites Tounes. Avec son rock pour toute la famille, le groupe fera danser les enfants et leurs parents réunis au parc Saint-Jean-Baptiste dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Muni de nombreux instruments, le quatuor jouera pour son jeune public ses plus récentes chansons et quelques pièces de ses albums précédents.

Parc Saint-Jean-Baptiste, 1050, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles. Mardi 8 août, de 19 h à 20 h.

Cantons-de-l’Est : suivre la voie

PHOTO CLAUDINE CHAUSSÉ, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE L’INGÉNIOSITÉ J.-ARMAND-BOMBARDIER Exposition Train, transporteur de rêves : un monde en miniature

En voiture ! Prochain arrêt : le Musée de l’ingéniosité J.-Armand-Bombardier, qui accueille, depuis le printemps, une exposition sur le monde des trains miniatures, réalisée par Pointe-à-Callière et Exporail, le Musée ferroviaire canadien. Gageons que les enfants suivront avec attention le passage des petites locomotives sur les maquettes aux mille et un détails. Cette visite à Valcourt permet aussi d’en apprendre davantage sur l’un des plus grands inventeurs du Québec : Joseph-Armand Bombardier. Une pièce de théâtre d’objets présentée dans le vrai garage du père de la motoneige retrace sa vie alors qu’un spectacle immersif signé Moment Factory raconte l’essor de l’entreprise Bombardier. Comme dans de nombreuses institutions muséales québécoises, l’entrée est gratuite le premier dimanche du mois.

Musée de l’ingéniosité J.-Armand-Bombardier, 1001, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt.

Gratuit ce dimanche 6 août 2023

Bas-Saint-Laurent : sur la route des vacances

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME BAS-SAINT-LAURENT Les nouveaux panneaux de la route des Navigateurs

« Est-ce qu’on arrive bientôt ? » est une question qui sort immanquablement de la bouche de vos enfants lors de vos escapades familiales ? Un nouveau parcours ludique installé le long de la route des Navigateurs pourrait bien les désennuyer. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, de La Pocatière à Sainte-Luce en passant par Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Rimouski, 14 panneaux permettent aux voyageurs de découvrir la région autrement. En scannant à l’aide d’un téléphone intelligent les pastilles qui y figurent, on tombe sur des surprises numériques variées : un jeu-questionnaire, un récit historique, de l’information sur la faune et la flore, des suggestions de produits du terroir… De quoi animer les discussions dans la voiture jusqu’au prochain arrêt. On trouve également des panneaux similaires le long de la route 132 dans la région du Centre-du-Québec.

Le premier panneau se situe au 10, route du Quai, à La Pocatière.