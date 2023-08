La fin de semaine sera le théâtre d’« entraves majeures », notamment dans l’échangeur Saint-Pierre et sur l’autoroute 15, entre Candiac et Brossard. « Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible », a fait savoir Mobilité Montréal.

La bretelle de la route 138 est – en provenance du pont Honoré-Mercier – vers l’autoroute 20 en direction ouest (vers Dorval et l’aéroport Montréal-Trudeau) sera complètement fermée de vendredi soir jusqu’à lundi matin. L’autoroute 20 sera quant à elle fermée à la hauteur de la route 138, entre la sortie 63 et l’entrée de la 1re Avenue, dans la nuit de vendredi à samedi, jusqu’à 7 h.

Du côté de l’autoroute 15, sur la Rive-Sud, deux voies sur trois seront fermées en direction sud entre les boulevards Matte et Taschereau, et ce, à compter de 19 h vendredi et jusqu’à 5 h lundi. Mobilité Montréal fait ainsi état d’un « risque de congestion durant le jour ».

Sur le même tronçon, en direction nord, des fermetures complètes sont prévues dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

À Montréal, dans l’est de la ville, l’avenue Souligny Ouest sera fermée de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h entre la rue Honoré-Beaugrand et l’entrée de l’autoroute 25. Des détours sont prévus par les rues Hochelaga et Dickson.

Nouvelles entraves

À Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, la sortie 78 de l’autoroute 30 est fermera à compter de dimanche minuit pour deux semaines, jusqu’au 20 août. C’est aussi le cas pour l’entrée du boulevard Clairevue.

À Candiac, dans l’échangeur des autoroutes 15 et 930, des fermetures complètes et partielles débuteront en milieu de semaine prochaine et auront cours jusqu’à la pause hivernale en raison du début des travaux de réparation du pont d’étagement de l’A-930.

À compter de 22 h mercredi prochain, la bretelle menant de l’A-15 sud vers l’A-930 est (en direction de La Prairie) sera fermée. La bretelle de l’A-15 nord vers l’A-930 ouest (vers le pont Honoré-Mercier) fermera 24 heures plus tard, le jeudi 10 août. Dans l’échangeur, la circulation sera déviée par endroits et une voie sur trois sera fermée.

« Des fermetures complètes des autoroutes 15 et 930 seront occasionnellement requises, notamment pour entamer les travaux et lors des changements de phase, a affirmé le ministère des Transports. Celles-ci se feront la nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation. Les détours seront indiqués par des panneaux de signalisation. »

Dans le Sud-Ouest, en raison de travaux de réparation d’une conduite souterraine, la circulation se fera à contresens sur l’avenue Atwater entre les rues Delisle et Notre-Dame Ouest, dans le secteur du marché Atwater, du 5 au 13 août.

Pour rappel, le pont Jacques-Cartier et ses bretelles d’accès seront entièrement fermés en soirée ce jeudi 3 août en raison de l’International des Feux Loto-Québec. Exceptionnellement pour cette occasion, le pont Victoria aura deux voies de circulation ouvertes en direction de la Rive-Sud.

Le Ministère rappelle aux usagers de la route l’importance « de planifier leurs déplacements ».