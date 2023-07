Afin d’alléger le coût des vacances en famille, La Presse a repéré pour vous des activités gratuites aux quatre coins du Québec à essayer cet été. Découvrez nos suggestions toutes les deux semaines.

Laval : concert en coton ouaté

« Heille ! Fait-tu frette ? On est-tu ben juste en coton ouaté ? » Si dans votre famille, parents et enfants s’amusent à chanter de bon cœur ce refrain populaire, sachez que Bleu Jeans Bleu sera en concert au parc Bernard-Landry, à Laval, dimanche. Claude Cobra et son groupe lanceront la 8e édition des Zones musicales de la ville. Du 9 juillet au 27 août, plus de 350 artistes seront en spectacle dans huit lieux différents. Au cours de l’été, on pourra notamment entendre Marie-Annick Lépine, Scott-Pien Picard, Daniel Boucher, Salomé Leclerc, Diane Tell et Lisa LeBlanc. Le tout gratuitement. Ne reste plus qu’à apporter votre coton ouaté pour éviter d’avoir « frette » en fin de soirée.

Bleu Jeans Bleu et, en première partie, Bermuda seront en concert le 9 juillet, à 19 h 30, au parc Bernard-Landry, à Laval.

Chaudière-Appalaches : admirer la force de la nature

PHOTO DANIEL THIBAULT, FOURNIE PAR LA VILLE DE LÉVIS Parc des Chutes-de-la-Chaudière

À la recherche d’une belle randonnée pédestre à faire sur la route des vacances ? Situé à Lévis, à deux pas de Québec, le parc des Chutes-de-la-Chaudière est l’arrêt à ajouter à votre itinéraire. Jeunes et moins jeunes s’amuseront à traverser la passerelle suspendue à 23 m au-dessus de la rivière et pourront admirer la force des chutes grâce à différents belvédères. Le parc offre 4,5 km de sentiers aménagés, de niveau facile à intermédiaire. Il est également possible d’y pique-niquer en famille.

Parc des Chutes-de-la-Chaudière, 3300, rue du Parc-des-Chutes, Lévis

Montérégie : découvrir les secrets de l’électricité

PHOTO FOURNIE PAR HYDRO-QUÉBEC Les effets du générateur de Van de Graaff

Partez à la découverte des multiples facettes de l’électricité à l’Électrium. Au cours de la visite guidée, vous pourrez observer une anguille électrique, mesurer la rapidité de vos réflexes et expérimenter l’électricité statique avec le générateur de Van de Graaff. Pour les scientifiques en herbe âgés de 6 à 12 ans, des ateliers sur des sujets variés, allant du système solaire à la cuisine moléculaire, sont organisés tout l’été. Les réservations sont requises.

Électrium, 2001, rue Michael-Faraday, Sainte-Julie

Lanaudière : le festival pour enfants

PHOTO FOURNIE PAR MON FESTIVAL Mon Festival souligne cette année sa 30e édition.

Que votre jeune soit un artiste dans l’âme, un apprenti jardinier ou un futur chercheur, Mon Festival propose des activités qui sauront lui plaire. Ateliers de bricolage, d’horticulture et de sciences sont au programme de la 30e édition de cet évènement destiné aux enfants de 2 à 12 ans. Au cours de la fin de semaine, plus de 30 artistes monteront sur scène pour présenter des pièces de théâtre, des spectacles de musique et de cirque. Les Petites Tounes et Barbada seront notamment de la fête. Et, fait inusité : il y aura même des prestations... dans les arbres.

Mon Festival – Le festival culturel pour les enfants, au parc de l’Île-Lebel, à Repentigny, du 7 au 9 juillet