Dans le sillage de Riopelle

La région de Montmagny et les Îles célèbrent, elle aussi, le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle. La bibliothèque de Montmagny présente, dès le 16 juin, l’exposition Mon cher Jean Paul. Et Les croisières Lachance organisent des balades dans l’archipel de l’Île-aux-Grues où l’artiste québécois a vécu, créé, chassé et pêché. Nous sommes allés, en bateau, dans le sillage de Riopelle…