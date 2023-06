La région de Montmagny et les Îles célèbre, elle aussi, le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle. La bibliothèque de Montmagny présente, dès le 16 juin, l’exposition Mon cher Jean Paul. Et Les croisières Lachance organisent des balades dans l’archipel de l’Île-aux-Grues où l’artiste québécois a vécu, créé, chassé et pêché. Nous sommes allés, en bateau, dans le sillage de Riopelle…

Quoi de mieux qu’une croisière sur le Saint-Laurent pour sentir le souffle de l’inspiration qui a galvanisé Riopelle lorsqu’il vivait au cœur de ce fleuve au vent perpétuel. Faune, flore et minéral ont incarné toute son œuvre. Qu’il fût au Québec ou en France, Riopelle est demeuré viscéralement laurentien. Comme un fils des battures. Amoureux et chasseur de ces oies blanches qui marquent les saisons et le rythme des marées. Épris de ce sentiment d’étrange liberté quand on vit entouré d’eau.

Tout nous parlait de Riopelle quand on a largué les amarres, de la marina de Berthier-sur-Mer, pour aller flirter avec ces îles de l’archipel de l’Île-aux-Grues. On l’imaginait à l’affût, blotti dans les caches des hauts marais, lors de ses chasses à la sauvagine, ou en promenade dans l’île dont tant de richesses naturelles ont été mises en valeur dans ses œuvres homériques.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le bateau Vent des Îles, des Croisières Lachance, à la marina de Berthier-sur-Mer

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le Vent des Îles dans l’archipel de l’Île-aux-Grues 1 /2



On était donc un peu ému quand la croisière a débuté. Le capitaine Jean-François Lachance a pris la barre du Vent des Îles en présence d’Huguette Vachon, la dernière compagne de Riopelle, et de Champlain Charest, ami intime du peintre, qui a expliqué être celui qui l’avait conduit à embrasser – avec passion – la région de Montmagny et les Îles.

D’île en île

Le capitaine Jean-François Lachance et l’ornithologue Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque de Montmagny à l’origine de cette célébration de Riopelle, se sont relayés au micro durant la croisière pour évoquer le paysage, l’histoire locale, la hauteur des marées (qui peut atteindre 22 pieds), les oiseaux du secteur : oies, canards, faisans, dindons sauvages, aigles à tête blanche, râles jaunes et même des pingouins.

Nous avons vogué au large de l’île Madame, propriété de l’homme d’affaires Laurent Beaudoin, de l’île Ruau, qui appartient au président de Gildan, Glenn J. Chamandy, puis de Grosse-Île, avec ses bâtiments imposants où ont résidé tant d’immigrants durant leur quarantaine avant de fouler le sol canadien. Le capitaine Jean-François Lachance y amène tous les jours des touristes intéressés par l’histoire parfois tragique de ce transit, entre 1832 et 1937, de dizaines de milliers de personnes. Parcs Canada y organise des visites guidées. On peut aussi s’y balader en petit train ou avec son vélo.

Grosse-Île PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Au sommet, le mémorial des Irlandais, à Grosse-Île

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Vue des bâtiments de Grosse-Île 1 /2



Le capitaine Jean-François Lachance a raconté qu’à l’époque de son grand-père, on n’hésitait pas à traverser le chenal en canot à glace pour se rendre aux îles. Cette embarcation a inspiré Riopelle, qui en a repeint un qui sera exposé au Musée de Charlevoix, à La Malbaie, dès le 16 juin.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Jocelyn Landry animait la croisière de ses connaissances sur la faune locale.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Se promener au bord du bastingage permet de profiter du vent et des embruns… 1 /2



Pour se rendre à l’île aux Oies et observer, de loin, l’ancien atelier de Riopelle, il faut se faufiler entre l’île au Canot et le village de l’Île-aux-Grues à un moment propice. Car si la marée est trop basse, on ne peut s’en approcher. L’eau à cet endroit est très pure, a expliqué Jocelyn Landry, grâce aux courants marins qui labourent en permanence le fond du fleuve. « On a, de ce fait, une qualité de chair des esturgeons locaux assez exceptionnelle, même si ces poissons vivent très longtemps. »

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Huguette Vachon avec, au fond, l’atelier de Riopelle et la maison qu’il partageait avec elle sur l’île aux Oies

L’émotion est montée d’un cran quand le bateau s’est immobilisé en face de l’atelier du maître. Huguette Vachon a évoqué sa vie dans l’île avec lui, notamment la création de son œuvre majeure Hommage à Rosa Luxembourg durant l’automne 1992, une succession de tableaux animaliers inspirés de la faune locale. Cette œuvre de 10 m de longueur a nécessité deux mois de travail.

« On habitait dans la maison à côté de l’atelier, a-t-elle dit. Jean Paul y travaillait du matin au coucher du soleil. Du toit de l’atelier, de l’eau a coulé un jour sur un des tableaux de Rosa. La couleur s’était écartée. Mais Jean Paul était content et a dit : “Quel bel accident !” La nature avait participé à la création du tableau… »

Je comprends Jean Paul de s’être imprégné de ce décor, différent à chaque saison. On est chanceux d’en profiter nous aussi. Le capitaine Jean-François Lachance

Exposition à Montmagny

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La bibliothèque de Montmagny

« Riopelle fait partie de notre héritage et de notre identité, a dit Jocelyn Landry lors de la croisière. Comme résidants de cette région, on se reconnaît dans son œuvre. » Cet attachement à un artiste en communion avec les richesses de l’archipel a motivé Jocelyn Landry à organiser, avec Huguette Vachon, une exposition à la bibliothèque de Montmagny d’une vingtaine d’œuvres de Riopelle prêtées par des collectionneurs et amis de l’artiste : Champlain Charest, Marc Bellemare, Alice et Roch Gauthier, Jean Côté, Pierre Letarte et Denis Desjardins. Le déploiement complète la croisière en incarnant cette nature qui fascinait Riopelle.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Jocelyn Landry montre l’œuvre de Riopelle Têtes d’oies provenant de la collection de Champlain Charest.

Après le vernissage de l’exposition, le 15 juin, le chanteur Raôul Duguay donnera, en soirée, un spectacle gratuit sur la place Montel qui borde la bibliothèque. Avec des chansons et des poèmes en hommage à Riopelle. Un peu d’airs, un peu d’art, du vent et bien des pensées pour celui qu’André Breton qualifiait de « trappeur supérieur » et dont l’empreinte posthume continue de voguer et de forcer l’admiration.