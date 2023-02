Le b.a.-ba du caravanage hivernal

À l’hiver 2019, David Vachon nous avait invités à jeter un coup d’œil aux premiers véhicules construits par VanLife, en insistant sur le fait qu’ils étaient isolés et qu’on pouvait très bien les utiliser l’hiver. Quatre ans plus tard, à la faveur d’une pandémie qui a fait exploser le caravanage au Québec, la petite entreprise de l’arrondissement de LaSalle a le vent dans les voiles et peut plus que jamais confirmer qu’il est possible de camper l’hiver dans sa « van ». Trucs de pro.