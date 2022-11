C’est de saison : les marchés de Noël poussent comme des champignons aux quatre coins du Québec. Il est impossible de tous les recenser ici, mais voici les principaux évènements, complétés par une sélection de nouveautés.

Montréal multiplie les marchés

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Le Marché de Noël de la rue Sainte-Catherine

Chose certaine, il ne manquera pas d’activités festives dans la métropole. Le Grand Marché de Noël se déroulera dans trois endroits, à savoir au Quartier des spectacles, au marché Atwater et au marché Jean-Talon, de la fin de novembre à la fin de décembre. On y trouvera 135 artisans et plus de 300 animations gratuites, dont un Royaume des lutins.

D’autres initiatives seront également lancées, comme le marché du Collectif créatif Montréal, au Locoshop Angus, réunissant 80 créateurs québécois au cours de deux fins de semaine, ou encore le Time Out Market, qui se mettra aux couleurs des Fêtes du 3 au 11 décembre, en accueillant plus de 140 marques locales et créations artisanales où pourront piocher les épicuriens. Dans tous les cas, les choix seront vastes et variés : gourmandises, vêtements, bijoux, déco, ébénisterie, cosmétiques, alouette.

Grand Marché de Noël : au Quartier des spectacles du 19 novembre au 31 décembre, au marché Atwater du 24 novembre au 18 décembre, au marché Jean-Talon du 26 novembre au 18 décembre

Time Out Market Montréal, 705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, du 3 au 11 décembre

Marché des Fêtes du Collectif créatif Montréal, Locoshop Angus, 2600, rue William-Tremblay, Montréal, les 26 et 27 novembre et les 3 et 4 décembre, de 10 h à 17 h

Couronnes de Noël

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le marché de Noël et des traditions de Longueuil, lors d’une précédente édition

En banlieue de Montréal, Laval réunira une cinquantaine d’exposants qui proposeront leurs créations et gourmandises, installés dans des maisonnettes de bois. Des activités familiales sont prévues comme une visite du père Noël, une plantation de mini-sapins et des contes. Nouveauté pour cette 11e édition : les dimanches d’antan, les 4 et 11 décembre, dès 14 h, où une atmosphère rappelant les Fêtes d’autrefois sera plantée.

Pendant ce temps, plus au sud, Longueuil redémarrera son marché de Noël et des traditions, avec une centaine d’artisans répartis dans des kiosques en bois. Il avait reçu plus de 42 000 visiteurs l’an passé. Cette année, il accueillera un Petit Marché annexe dans la salle communautaire St. Mark.

Marché de Noël de Laval, 901, avenue du Parc, du 2 au 4 décembre et du 9 au 11 décembre

Marché de Noël et des traditions, du 25 novembre au 18 décembre, les vendredis, samedis et dimanches, au 340, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Les Laurentides en folie

On peut dire que les Laurentides ont le cœur aux Fêtes : pas moins de 26 marchés seront organisés en novembre et en décembre dans de nombreuses municipalités, dont Oka (du 18 au 20 novembre, à l’abbaye), Blainville et Mont-Tremblant (du 25 au 27 novembre dans les deux cas), Mirabel (du 25 novembre au 11 décembre) ou encore Saint-Jérôme (les 10 et 11 décembre à l’école Bellefeuille ; un parcours pédestre sera aussi proposé les 3 et 4 décembre au centre-ville).

L’Estrie des Fêtes

Du côté de Sherbrooke, le marché de Noël de la Gare revient les fins de semaine du 19 novembre au 18 décembre, avec cadeaux originaux, animations musicales et visite du père et de la mère Noël, de 11 h à 16 h. Les exposants sont annoncés sur le site web de l’évènement une semaine avant la tenue du marché.

Toujours en Estrie, le tout nouveau marché de Noël Falala prendra son envol à Orford, réunissant des artisans locaux et même d’horizons plus lointains ; certains se déplaçant même depuis Kamouraska. L’évènement est organisé en collaboration avec Musique Orford, et un spectacle de Gregory Charles sera présenté le 26 novembre (entrée payante).

Marché de Noël de la Gare, à Sherbrooke, les fins de semaine du 19 novembre au 18 décembre, de 10 h à 16 h

Marché Falala, samedi 26 novembre de 10 h à 18 h et dimanche 27 novembre de 10 h à 17 h, à Musique Orford

Québec, avec accent allemand

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Le marché de Noël allemand reprend du service cette année.

À Québec, le marché de Noël allemand réunira plus de 90 exposants dans leurs kiosques en bois, avec produits du terroir québécois, spécialités allemandes et européennes (bretzels, vin chaud, gâteaux traditionnels germaniques, etc.), ainsi que des produits fabriqués à la main par des artisans d’ici. Un nouveau site s’ajoutera cette année : le Marktplatz des Galeries de la Capitale, à la terrasse Dufferin, à côté du Château Frontenac. Spectacles et théâtre de marionnettes sont aussi au programme.

Marché de Noël allemand de Québec, du 24 novembre au 23 décembre, disséminé dans cinq endroits au cœur du Vieux-Québec