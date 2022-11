L’équipe du Massif de Charlevoix a dévoilé mardi les détails d’un parcours immersif sonore et visuel. Inauguré en juin 2023, Le vol d’oiseau mécanique permettra aux spectateurs de survoler la montagne à bord de ses télésièges. Un projet que ses concepteurs qualifient de « carrousel nocturne ».

Jean Siag La Presse

L’idée d’une activité estivale familiale nocturne à Charlevoix était « latente », mais elle s’imposait, dit Daniel Gauthier. Le propriétaire du Massif depuis 20 ans — aussi cofondateur du Cirque du Soleil — caresse l’idée d’un projet de divertissement sur la montagne depuis un certain temps. Il suffisait de trouver le bon filon…

« Avec l’inauguration du Club Med et la transformation du Massif en une destination quatre saisons, c’était devenu clair pour nous qu’il fallait mettre l’accent sur l’aspect divertissement, confie-t-il lors d’une entrevue Zoom. J’ai quitté le Cirque en 2001, mais le cirque n’est jamais sorti du gars. J’ai toujours dit que je retoucherais au show-business. »

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Le propriétaire du Massif, Daniel Gauthier

Avec Daniel Gélinas, ex-directeur général du Festival d’été de Québec et grand manitou des célébrations du 400e anniversaire de Québec, Daniel Gauthier a échafaudé quelques idées de spectacles. Mais c’est finalement un collectif réunissant d’anciens camarades du Cirque qui lui a proposé, il y a deux ans, de monter un « carrousel nocturne », soit un parcours immersif de six kilomètres dans la montagne n’exigeant aucune transformation du site ni coupe d’arbres. À bord des télésièges, tout simplement.

L’équipe de créateurs regroupés sous le nom d’Atelier Occhio réunit de grandes pointures. À commencer par les concepteurs aux éclairages Yves Aucoin (fondateur de 4U2C, concepteur de Love, du Cirque du Soleil, collaborateur de Céline Dion) et Martin Labrecque (Corteo, Kooza, Kurios, Luzia, Drawn to Life, du Cirque, et nombreux projets au théâtre).

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Parmi les autres collaborateurs clés d’Occhio, mentionnons le producteur Stéphane Mongeau (Cirque du Soleil, Lune Rouge), le sonorisateur vétéran Jacques Boucher et le compositeur Philippe Brault.

Un grand jouet à alimenter

La dramaturgie déployée sur l’ensemble du parcours — d’une durée d’environ une heure — a été élaborée par l’auteur, metteur en scène et directeur artistique du Quat’Sous, Olivier Kemeid, aussi membre d’Occhio. Son concept : survoler la montagne à la manière d’un oiseau qui plonge dans le fleuve pour prendre sa proie et remonte vers son nid.

Olivier Kemeid, qui travaille également sur le Projet Riopelle (présenté l’an prochain chez Duceppe), rappelle la genèse du Vol d’oiseau mécanique. « En fait, c’est le fils de Martin Labrecque qui a pris un télésiège dans la région de Lanaudière, pendant l’automne, et qui a dit à son père : c’est vraiment comme un manège… Martin nous a dit : imaginez si on se sert des installations existantes et qu’on magnifie la forêt d’éclairages ? Tout est parti de là et de l’impression de se retrouver entre ciel et mer, comme un oiseau. »

Ceux qui arrivent par le sommet de la montagne prendront le télésiège vers la base de la montagne. Une fois rendus, ils emprunteront un petit sentier à la marche, éclairé par des lanternes, puis ils remonteront vers le sommet en reprenant un autre télésiège. Ceux qui arrivent par le bas de la montagne feront le trajet en sens inverse ; le sentier sera reproduit en haut de la montagne.

« On ne voulait pas annihiler le côté mécanique du télésiège, donc on a travaillé le concept de l’oiseau mécanique, comme un grand jouet qui doit être alimenté pour fonctionner, comme un train à vapeur avec du charbon, précise Olivier Kemeid. Donc dans le sentier, les gens prendront les lanternes, qui contiendront de l’eau et ils devront verser l’eau dans un convoyeur pour nourrir l’oiseau mécanique. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur et metteur en scène Olivier Kemeid

Pas de voix hors champ, pas d’histoire alambiquée, Olivier Kemeid a voulu garder ça simple. La plongée dans le noir nous immergera dans la nature nocturne magnifiée ; celle qui nous fait remonter vers le nid sera plus lumineuse, avec une musique plus mélodique.

Le projet est financé à 20 % par le ministère du Tourisme (incluant Tourisme Charlevoix), les 80 % restants seront assumés par Le Massif. Le vol d’oiseau mécanique sera présenté de juin à septembre, à la tombée du jour. Mais il pourrait être prolongé jusqu’au week-end de l’Action de grâce, précise le producteur Daniel Gélinas.

Le Mont-Tremblant a créé en 2017 un parcours nocturne immersif avec Moment Factory (Tonga Lumina), dans les sentiers de la montagne. « C’est la première fois au Québec qu’un parcours multimédia est créé pour spectateurs en télésiège », se félicitent les deux Daniel.