Bienfait de la pandémie, le golf a plus que jamais la cote au Québec. Après des augmentations d’affluence records de 19 % en 2020 et 21 % en 2021, on assiste à un certain repli cette saison, mais il reste que l’industrie du golf est en excellente santé. Le golf comme prétexte à la découverte ? Certainement ! Dans un premier arrêt saisonnier, on vous présente quelques-uns des plus beaux clubs de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Ki-8-Eb

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le professionnel Luc Boisvert effectue un coup roulé sur le vert du 18 e trou, trou signature du club Ki-8-Eb.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Ki-8-Eb, à quelques pas du centre-ville de Trois-Rivières, se caractérise notamment par la présence de nombreuses fosses de sable judicieusement aménagées.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Quelques-uns des trous du premier neuf-trous du club de golf Ki-8-Eb bordent la rivière Saint-Maurice. 1 /3





Trois-Rivières

Normale 72

De 4652 verges à 6856 verges

Fondé en 1923, le club Ki-8-Eb, dont le nom est une transposition phonétique du nom d’un jeune chef algonquin né à Trois-Rivières, est considéré comme l’un des plus beaux terrains du Québec. « Il y a Kahnawake qui nous ressemble un peu, mais il n’y a pas beaucoup de parcours comme le nôtre », nous dit le professionnel Luc Boisvert en nous faisant visiter le parcours qui a accueilli plusieurs championnats provinciaux et nationaux. « Ici, tous les trous sont différents, contrairement aux terrains plus récents qui finissent par tous se ressembler. » En plus de son impressionnant design original mettant à profit un relief joliment accidenté, plus de 2 millions ont été investis au cours des 20 dernières années pour améliorer davantage le parcours, notamment en aplanissant les allées de façon à éliminer les coups à l’aveuglette. Semi-privé, le Ki-8-Eb compte 500 membres, mais accepte les visiteurs, qui peuvent réserver quatre jours d’avance. Fait à noter, l’Auberge Godefroy, établissement tout confort stratégiquement placé à Bécancour, offre des forfaits avantageux dans presque tous les golfs du sud de la Mauricie, y compris le Ki-8-Eb.

Le 19e trou PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le KiNipi spa nordique & hébergement, situé près du club de golf Ki-8-Eb, à Trois-Rivières. Le spa KiNipi, situé à quelques pas du Ki-8-Eb, a fêté cette année ses 10 ans. Idéal pour une expérience de détente, le restaurant, qui fait une belle place aux produits locaux, vaut le détour à lui seul.

Grand-Mère

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Grand-Mère, fondé en 1910, adopte une configuration links, très rare au Québec.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le trou numéro 10, qui se déploie de part et d’autre d’un profond ravin, est l’un des trous signature du club de golf Grand-Mère.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Grand-Mère offre des obstacles naturels qui ont été remis en valeur par les nouveaux propriétaires du club, dirigés par la famille de l’ancienne gloire du Canadien Robert Rousseau. 1 /3





Shawinigan

Normale 70

De 5067 verges à 6547 verges

Construit en 1910 par la Laurentide Pulp Company, le club de golf de Grand-Mère est un autre parcours unique en son genre. C’est non seulement l’un des plus vieux au pays, c’est aussi un terrain de type links. On le constate dans la définition des verts, souvent petits et ondulés, ainsi que par les fosses de sable bordées par de la fétuque gardée bien haute. « On a importé du gazon d’Écosse pour la construction des trois premiers trous, nous apprend justement le professionnel Guy Lefebvre. Les trous sont restés sensiblement les mêmes, mais les nouveaux propriétaires ont revu le design des allées, notamment en laissant pousser la fétuque. » Les grappes de gazon bien long, serti de fleurs, donnent en effet un coup d’œil remarquable au terrain, sensation qui peut bien sûr se transformer quand on joue du fond d’une fosse ! « Bien des gens pensent que c’est un terrain trop difficile, admet M. Lefebvre. C’est certain qu’il présente des difficultés bien à lui, mais c’est tout de même accessible. Je vous dirais que pour commencer ici, débuter avec un neuf trous, c’est suffisant. » Les visiteurs peuvent réserver leur départ sept jours à l’avance ou encore une fois profiter des forfaits offerts par l’Auberge Godefroy ou l’Hôtel Énergie de Shawinigan.

Le 19e trou PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE La microbrasserie Ô Quai des brasseurs, à Bécancour La microbrasserie Ô Quai des brasseurs, déjà bien installée sur les berges du Saint-Laurent, à Bécancour, ouvrira bientôt une deuxième succursale dans la capitainerie de la marina de Grand-Mère, superbe endroit aménagé en 2021, à moins d’un kilomètre du club de golf de Grand-Mère.

Laurier

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Laurier, fondé en 1994, bénéficie d’un entretien exemplaire.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le professionnel Francis Champeau tente de caler un coup roulé sur le vert du trou numéro 5.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Laurier est construit autour d’un imposant étang artificiel qui bénéficiera bientôt d’un nouveau système de circulation d’eau.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le trou numéro 5, une normale 3 caractérisée par un départ étroit et un vert protégé par un étang, est l’un des trous signature du club de golf Laurier. Près de 8500 balles ont été repêchées cet été dans le petit lac. 1 /4







Princeville

Normale 72

De 4670 verges à 6212 verges

Plus accessible et plus abordable, le Club de golf Laurier bénéficie d’un entretien exemplaire, tout en profitant d’un design offrant quelques coups d’œil impressionnants — merci aux étangs qui encadrent plusieurs des trous. Le septième trou est particulièrement beau avec de l’eau de part et d’autre ; on a heureusement ajouté quelques monticules pour arrêter la course de balles frappées trop à droite. « On a procédé à plusieurs améliorations depuis deux ou trois ans. On a par exemple rallongé des tertres de départ, explique le professionnel Francis Champeau, en poste ici depuis 25 ans. On a aussi élargi l’entrée de quelques verts, que l’on a aussi agrandis. On veut que les gens y trouvent leur compte, qu’ils puissent s’amuser. C’est rendu comme ça dans le golf, c’est comme ça que l’on peut garder notre monde. » Les visiteurs sont ici aussi bienvenus, les réservations sont possibles cinq jours d’avance, des forfaits sont offerts à l’hôtel Le Victorin, au Quality Inn ou au Manoir du lac William.

Le 19e trou PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le Resto-Bar Cactus, dans le centre-ville de Victoriaville Le club de golf Laurier est situé à moins de 15 minutes du centre-ville de Victoriaville. On casse la croûte au Cactus, sympathique resto-bar du boulevard des Bois-Francs qui sert des ailes de poulet délirantes.

Victoriaville

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Les derniers trous du club de golf Victoriaville, en bordure de la rivière Nicolet, sont parmi les plus difficiles du parcours.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Jérôme Blais, professionnel affilié au club de golf Victoriaville, est l’un principaux artisans du golf québécois qui font le choix de développer de nouvelles zones de gazon laissé en friche.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Victoriaville a été fondé en 1944. 1 /3





Normale 72

De 5214 verges à 6659 verges

Fondé il y a 78 ans, le club de golf de Victoriaville peut se targuer d’être l’un des plus beaux au Québec — il accueillera l’an prochain son 10e tournoi de la Coupe Canada Sani-Marc–Fenergic, deuxième compétition en importance quant aux bourses pour les professionnels canadiens. Le parcours de Victoriaville est-il destiné aux seuls joueurs de fort calibre ? « Ce n’est pas un terrain qui est nécessairement difficile, nous assure Alain Danault, directeur général du club. Tous les espaces boisés ont été nettoyés et ébranchés de manière à ce que les golfeurs ne perdent pas beaucoup de balles. Autrement, il n’y a presque pas de plans d’eau, sauf les trois derniers trous, qui sont bordés du côté gauche par la rivière Nicolet. » Comme au club de golf Laurier, qui a les mêmes propriétaires, on a aussi choisi de laisser pousser l’herbe dans de plus en plus d’endroits, donnant une fière allure de links à quelques sections du parcours. « Il y a bien des endroits où c’est inutile de couper le gazon, souligne le professionnel associé Jérôme Blais, avec qui nous avons frappé quelques balles. Mais on ne va jamais faire ça dans le but de mettre les gens dans le trouble, sauf peut-être si quelqu’un manque vraiment son coup. L’objectif est plutôt d’optimiser l’entretien en nous permettant de nous concentrer là où ça compte. » Les visiteurs sont bien sûr bienvenus au club de golf de Victoriaville, qui accepte les réservations cinq jours à l’avance.

Le 19e trou PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE La terrasse du restaurant du club de golf Victoriaville En dépit des problèmes de main-d’œuvre qui touchent plusieurs clubs de golf, le club de Victoriaville peut s’estimer heureux de compter sur un chef talentueux. Pas la peine, donc, d’aller bien loin pour se sustenter après sa ronde. Les tartares sont particulièrement réussis !

Drummondville

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Drummondville a été fondé en 1924.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Drummondville sera bientôt entièrement rénové.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le club de golf Drummondville est destiné à une clientèle aguerrie.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Très étroit et séparé par la rivière Saint-Germain en contrebas, le trou numéro 9 est l’un des trous signature du club de golf Drummondville. 1 /4







Normale 72

De 4872 verges à 6551 verges

Comme à Victoriaville, le club de golf de Drummondville a vu la trame urbaine se tisser autour de son magnifique parcours, qui fêtera l’an prochain sa 100e saison. Ce sera d’ailleurs la dernière occasion de fouler ses étroites allées, car le propriétaire Soprema a mandaté la firme Jack Nicklaus pour transformer le 18 trous afin de l’intégrer à un tout nouveau projet récréotouristique — l’investissement initial avait été fixé à au moins 60 millions, soit 20 millions pour le golf et 40 millions pour construire un complexe hôtel et spa de 60 chambres. Qu’à cela ne tienne, le club actuel, impeccablement entretenu, vaut le détour. Attention toutefois, car il est destiné aux golfeurs aguerris — le parcours est au quatrième rang des plus difficiles des clubs publics ou semi-privés du Québec, selon le magazine Golf International. « Ça représente un bon défi, surtout pour les verts, qui sont très rapides et tous inclinés vers la rivière Saint-François », reconnaît le professionnel Claude Gamache, avant d’installer sa balle sur le tertre de départ du 9e trou, une étroite normale 3 qui ne pardonne pas. « Mais tout le monde peut y trouver son compte si on joue sur les bons départs. Si tu joues trop loin, tu vas trouver le temps long. »