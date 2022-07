Le moulin à vent de l’île Perrot retrouve ses ailes

Le plus vieux moulin à vent encore fonctionnel au Québec a retrouvé ses ailes dans le parc historique de la Pointe-du-Moulin, à temps pour les 350 ans de l’île Perrot. Cet anniversaire très spécial est célébré de multiples façons jusqu’au 22 octobre, afin de plaire aux petits et aux grands. Le public peut visiter le moulin tout l’été. L’accès au site est gratuit certains dimanches de juillet, d’août et de septembre, dans le cadre des festivités.