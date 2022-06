Un hybride entre le camping et l’hôtellerie, sur un site qui change tous les deux mois et demi. Nous avons séjourné à l’Hôtel UNIQ, actuellement installé dans les Cantons-de-l’Est, au parc de la Gorge de Coaticook.

Valérie Simard La Presse

(Coaticook) De la route 147, à quelques tours de roue de la bien connue laiterie Coaticook, on aperçoit la quinzaine de tentes lotus déposées dans un champ adjacent au camping du parc de la Gorge de Coaticook. L’ensemble a des airs de village hippie-chic différent du prêt-à-camper habituel et suscite immanquablement la curiosité des habitants de la région.

Lancé à l’été 2020, l’Hôtel UNIQ (Unités nomades insolites québécoises) se voulait d’abord une réponse au manque temporaire d’hébergement en région lors des festivals. La pandémie ayant forcé l’annulation de tous les évènements, le concept est passé d’un contexte festif à un environnement de détente, sans toutefois laisser de côté l’aspect communautaire. « On avait envie de faire vivre aux gens l’esprit de voyage, mais au Québec, nous disait la cofondatrice Myriam Corbeil lors du lancement d’Hôtel UNIQ. Il n’y avait pas vraiment de concept comme celui-là, de glamping où il y a un lieu de rencontre. »

Deux ans plus tard, cette vision continue d’être centrale à l’expérience. Même si chaque bulle familiale profite de sa propre tente, tous sont appelés à socialiser à l’heure du 5 à 7 et des repas sous la tente commune, ou le soir venu autour du feu de camp, en dégustant des S’mores et en écoutant les récits d’un anthropologue de la région ou la musique d’un artiste local. « On veut vraiment favoriser l’esprit de communauté », souligne Myriam Corbeil.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Myriam Corbeil, cofondatrice d’Hôtel UNIQ

Lors de notre passage, le week-end dernier, l’achalandage était toutefois faible, la saison touristique au Québec n’ayant pas encore officiellement démarré. Mais on peut facilement s’imaginer comment ces points de rencontre deviennent des lieux propices aux échanges impromptus, le temps d’un simple bonjour ou plus si affinités.

Voilà une recette qui est dupliquée d’un site à l’autre. Les installations aussi, et les petites attentions (cocktail de bienvenue à l’arrivée, café le matin, boissons et collations locales). Il n’y a pas d’électricité sur le site, mais on retrouve sous la tente commune tout le nécessaire pour cuisiner, servir les repas (ronds et barbecue au propane, cafetière, ustensiles de cuisine et vaisselle) et charger son cellulaire. Il est également possible de commander à l’avance un petit-déjeuner ou un souper trois services préparés par un chef local.

À l’intérieur des tentes, le confort est de mise. Contrairement au camping, on dort dans un lit avec literie fournie. Deux chaises et un petit bureau complètent le mobilier. Le bruit de fond de la circulation (un des points faibles de ce site) et la lumière matinale plutôt éblouissante, puisque les tentes sont situées en plein soleil, pourraient cependant déranger ceux qui cherchent une quiétude totale. Loup et bouchons seront vos meilleurs alliés.

La tente de base inclut un lit à deux places, mais il est possible d’y ajouter deux lits à une place supplémentaires pour les familles. L’expérience UNIQ est d’ailleurs tout à fait adaptée aux enfants, particulièrement celle du parc de la Gorge de Coaticook : les activités sont nombreuses, les installations du camping adjacent sont accessibles (bloc sanitaire, piscine, jeux d’eau) et les moustiques se font rares.

C’est aussi une belle occasion d’aller voir le parcours nocturne de Foresta Lumina par Moment Factory, qui illumine la gorge et son mythique pont suspendu depuis 2014.

On peut également découvrir les beautés de la gorge en journée ou profiter des activités offertes sur le site, comme un jeu d’évasion en plein air (La légende du Liéri), le populaire vélo de montagne ou la fermette à Margaret et sa grande variété d’animaux – un grand succès auprès des petits.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Long de 169 m, le pont suspendu offre un coup d’œil époustouflant sur la gorge.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Poneys, chèvres, lamas, chevaux, cochons, lapins et poules figurent parmi les résidants de la fermette à Margaret. 1 /2



Il faut aussi parcourir en tout ou en partie le sentier Tillotson, moins connu que celui de la Gorge, mais aussi plus paisible. Cette boucle de 8,5 km passe tout près du site occupé par l’Hôtel UNIQ. On longe des prés fleuris avant de pénétrer dans la forêt animée par un ruisseau et des cascades. Magnifique.

L’Hôtel UNIQ étant encore une perle à découvrir, les glampeurs spontanés seront heureux d’apprendre qu’il reste encore plusieurs disponibilités pour les semaines à venir (même les fins de semaine !) ; une situation rare dans le paysage des prêts-à-camper au Québec. Le village éphémère sera à Coaticook jusqu’au 1er août, puis, du 4 août au 16 octobre, au Domaine Saint-Bernard, à Mont-Tremblant, un site qu’il avait visité l’an dernier et qui a été un grand coup de cœur, confie Myriam Corbeil.

N’ayant pas laissé tomber sa volonté de s’arrimer aux festivals, Hôtel UNIQ sera aussi de passage en version réduite à l’île Saint-Quentin, à Trois-Rivières, du 30 juin au 11 juillet, au moment où le FestiVoix battra son plein au centre-ville.

La beauté de ce concept, c’est aussi qu’on peut y retourner sans rejouer dans le même film.

À partir de 149 $ la nuit. Séjour de deux nuits minimum.