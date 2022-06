Selon Lise Chartier, présidente du Comité du 350 e anniversaire de l’île Perrot, les festivités permettent de mettre en lumière une seigneurie méconnue, qui porte le nom de François-Marie Perrot, gouverneur de Montréal devenu en 1672 seigneur de l’île, située au confluent de la rivière des Outaouais et du Saint-Laurent.

Le plus vieux moulin à vent encore fonctionnel au Québec a retrouvé ses ailes dans le parc historique de la Pointe-du-Moulin, à temps pour les 350 ans de l’île Perrot. Cet anniversaire très spécial est célébré de multiples façons jusqu’au 22 octobre, afin de plaire aux petits et aux grands. Le public peut visiter le moulin tout l’été. L’accès au site est gratuit certains dimanches de juillet, d’août et de septembre, dans le cadre des festivités.

Danielle Bonneau La Presse

Marco Campanozzi La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Cédric Gagnon personnifie le meunier de l’île Perrot, assis près de sa maison.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le moulin à farine a été construit en 1707 et 1708. Il a retrouvé ses ailes, arrachées pendant une tempête en juin 2016, ainsi que sa prestance d’antan grâce à des rénovations d’envergure, qui ont nécessité un investissement de 664 000 $ de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). La maçonnerie, les lucarnes de toit, les éléments du mécanisme externe et le système de drainage ont notamment fait l’objet de travaux méticuleux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le moulin à vent est l’un des deux seuls encore actifs en Amérique du Nord. Sa mise en marche est l’une des activités phares des festivités entourant le 350e anniversaire de l’île Perrot. Une cinquantaine d’activités ont été prévues, dont un hommage les 9 et 10 juillet aux Premières Nations ayant habité dans l’île, autrefois nommée Teionnhonskwaronte.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le meunier moderne Normand Pigeon explique le fonctionnement du moulin à vent, qui comporte trois niveaux. Il s’agit d’un moulin-tour, le modèle le plus répandu en Nouvelle-France. Des visites guidées du moulin auront lieu tout l’été. Un nouveau spectacle interactif, animé par la mémoire collective, scénarisé par Lise Chartier et réalisé par Daniel Bertolino et Sébastien Roy, est aussi notamment présenté au centre d’interprétation du parc historique de la Pointe-du-Moulin.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La maison du meunier, située à proximité du moulin, sera rénovée dans le cadre de travaux majeurs qui débuteront à la fin de l’année. Son toit, l’escalier sur le côté, la maçonnerie à l’intérieur et les poutres sous le plancher seront notamment restaurés afin de la préserver, a récemment annoncé Carole Hamelin, directrice générale du patrimoine immobilier à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).