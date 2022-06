Vous avez été nombreux à nous suggérer vos randonnées de moto coups de cœur sur les routes du Québec. Au cours des dernières semaines, nous vous avons présenté quelques-unes de ces suggestions de parcours. Dernier arrêt de quatre : le contrefort des Laurentides, dans la région de Portneuf, suggéré par Guy Laroche.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Guy Laroche est un autre de ces motocyclistes qui se sont récemment convertis aux aventurières, ces bécanes qui peuvent faire à peu près tout, y compris aller là où le bitume s’arrête. L’un de ses terrains de prédilection est le secteur sauvage qui voisine le parc naturel régional de Portneuf. Toutefois, les routes balisées qui entourent la zone ne sont pas piquées des vers non plus, pour peu que l’on apprécie la conduite un tantinet sportive.

PHOTO FOURNIE PAR GUY LAROCHE Guy Laroche roule avec sa Honda Africa Twin depuis l’été 2020.

« On est cinq gars de Québec qui roulent ensemble, on s’appelle pour rire les Riding Stones, nous explique Guy Laroche au téléphone. On va souvent rouler dans ce coin-là, il y a de beaux petits circuits de chemins forestiers. Mais à notre retour, on aime bien revenir par la route 367, c’est une randonnée classique pour nous. »

La 367 commence près de Notre-Dame-de-Montauban, à la jonction de la 363, où on met le cap sur Rivière-à-Pierre. « La plus belle portion commence à Notre-Dame-des-Anges, où je suggère d’arrêter pour acheter un rafraîchissement avant d’aller le déguster au parc des Chutes-de-Montauban, à proximité », nous indique Guy Laroche. Un stationnement sur la route du Moulin permet en effet de descendre quelques mètres plus bas à la fameuse « chute du 5 $ » — on a longtemps cru à tort qu’il s’agissait des cascades représentées sur un vieux billet de 5 $. Peu importe, le coup d’œil en vaut la peine !

PHOTO FOURNIE PAR GUY LAROCHE Guy Laroche

La rivière Batiscan

La suite du trajet se fait en bonne partie le long de la rivière Batiscan, où il faut être prêt à jouer du guidon. « On y va pour les virages et le panorama, tu longes la rivière tout le long, c’est vraiment superbe, soutient le motard de 58 ans. Des courbes, des montées, des descentes et encore d’autres courbes se succèdent au plus grand plaisir du pilote. C’est tellement une belle route que le youtubeur Ryan Kluftinger, mieux connu sous le nom de Ryan F9, y a tourné une vidéo. Il est parti de Toronto pour faire cette route-là. »

À partir de Rivière-à-Pierre, la 367 se montre un peu plus docile, mais néanmoins fort jolie, jusqu’à Saint-Raymond. Après un arrêt à la microbrasserie Roquemont, Guy Laroche continue sur la 367 pour se rendre à Québec, en prenant toutefois soin d’y aller de quelques suggestions à ceux qui doivent retourner vers la région montréalaise. « Le mieux est de revenir par la route 354, il y a plein de beaux virages là aussi, surtout dans la partie après Saint-Casimir, soutient celui qui a franchi l’an dernier pas moins de 22 000 km à moto. Et là aussi, il y a une bonne microbrasserie, je suggère d’arrêter chez Les Grands Bois ! »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU PARC DES CHUTES-DE-MONTAUBAN Les chutes de Montauban

Manifestement grand amateur de bières artisanales, Guy Laroche nous parle aussi de la microbrasserie Le Presbytère, à Saint-Stanislas, un incontournable, nous dit-il, sur la route 352, qui relie l’autoroute 40, à l’est de Trois-Rivières, avec le village de Sainte-Thècle. C’est aussi selon lui l’un des meilleurs trajets pour aller rejoindre la route 367. On s’est promis de l’essayer.

Aventure en vue

Cet été, Guy Laroche entend partir vers les provinces atlantiques, d’où il compte revenir par Terre-Neuve et le Labrador, par la fameuse Trans-Lab. « J’aimerais aussi aller faire d’autres bouts du nouveau sentier Trans-Québec, de même que des sections de la North East Backcountry Discovery Route, en Nouvelle-Angleterre. Ces chemins te permettent de passer dans des endroits où personne ne passe ou presque, tu peux camper, et tu peux aussi rencontrer des gens dans des villages autrement très peu fréquentés. »

Pourquoi faire tout ça à moto ? prenons-nous la peine de demander. « D’abord, parce que tu n’es pas dans une cage », nous répond en rigolant Guy Laroche, qui travaille comme directeur de l’Auberge de montagne des Chic-Chocs. « J’aime pencher dans les courbes, sentir les éléments, les odeurs, même la pluie à la rigueur ! Quelqu’un qui me dit que ça se compare à une décapotable, franchement, c’est non ! »